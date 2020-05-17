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Вода для схуднення: дієтолог розкрила секрети правильного вживання рідини

Lite » Краса 17.05.2020 - 08:37
Вода для схуднення: дієтолог розкрила секрети правильного вживання рідини
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як "напоїти" організм на клітинному рівні

Питний режим – це запорука здоров'я і невід'ємна складова схуднення. Але важливо "напоїти" не шлунок, а клітку, щоб збільш об'єм води на клітинному рівні і, як наслідок, прискорити процес скидання зайвої ваги. Про це розповіла дієтолог Єва Шишова, а тепер на сторінці в Instagram на навчила правильно споживати рідину з максимумом користі для організму.

Ви можете пити багато води, і все одно ваш організм буде залишатися зневодненим на клітинному рівні. А вода в клітинах - це сама головна і вирішальна речовина в нашому тілі (окрім самих клітин)

Клітина, яка повноцінно "напоєна" водою, зводить до мінімуму ризик захворювань на рак, виникнення каменів і безлічі інших серйозних захворювань!

Вода для схуднення: дієтолог розкрила секрети правильного вживання рідини

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вода, яку ви споживаєте, надходить в організм з травного тракту через кров. З крові вода переходить у рідину, що заповнює міжклітинний простір. Це важливо, але це не є кінцевою точкою її шляху. Далі вода повинна потрапити всередину клітин. Як?

Перше і основне - вода повинна бути сира, чиста, і її має бути багато. Тільки в цьому випадку вона потрапить саме в клітку. Кип'ячена вода, змішана з добавками і тд. всередину клітини потрапити не зможе.

Є ще й другорядні фактори:

  • Калій - забезпечує приплив рідини в клітку. Іони калію входять у клітину, і за ними слід маленька цівка води.Чим більше калію в клітині, тим більше рідини входить у неї
  • Мінерали допомагають доставляти воду в клітки
  • Жирні кислоти (або просто жири) виступають ОСНОВОЮ для формування клітинних мембран (стінок клітини)

Вода для схуднення: дієтолог розкрила секрети правильного вживання рідини

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Висновок:

Споживайте багато продуктів, багатих калієм і мінералами, шляхом включення в раціон великої кількості фруктів, овочів, горіхів і різного насіння.

Інший спосіб підвищити вміст мінералів у вашому раціоні - готувати їжу з додаванням морської солі високої якості. Натуральна, неочищена морська сіль збагачує ваш організм до 60% мікроелементами, які йому необхідні.

Крім цього, вживайте "правильні" ненасичені жири, такі як горіхи/насіння і нерафіновані олії. Жирні кислоти, що містяться в цих продуктах, мають надзвичайно велике значення для підтримки клітинних мембран у здоровому стані, в якому вони здатні утримувати вологу.

Раніше дієтолог Наталія Макієнко розповіла, як з розумом вибрати шоколад.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України схудненнядієтолог
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