Не вір всьому: дієтолог розвінчала популярні міфи про схуднення

Дієтолог Марія Рікерт вирішила розвінчати деякі найбільш популярні міфи про схуднення, адже багато хто до цих пір сприймають їх як інструкцію до дії. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, як перестати обманювати себе і ходити по колу і нарешті почати втрачати зайву вагу.

Експерт також перерахувала відмовки, які найчастіше заважають нам почати схуднення, і дала поради, як з ними боротися.

Почну з понеділка/після свят/ в наступному житті

Було моєю улюбленою відмовкою, щоб відкласти на ніколи. Починайте тут і зараз, в цю саму секунду. Навіть якщо ще булка у роті, а шоколадка на черзі. Тому що так легше, немає цієї драматичної точки відліку, ви ВЖЕ в процесі. І міфічний понеділок зазвичай не наступає, а свята тривають без кінця і краю.

⠀

Сяду на дієту

А потім злізу, сяду-злізу по 1000 разів. Дієта і життя ними ведуть до зривів, десятку-іншому кілограмів зверху і закопують здорову самооцінку дуже глибоко.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Щоб схуднути, досить просто займатися спортом

Улюблена омана мого коханого чоловіка. Як показав наш з ним досвід, тільки спорту недостатньо. Необхідний комплекс змін як в голові, так і в харчуванні. З невеликими змінами в харчуванні він схуд за півроку на 10 кілограмів, не підвищуючи звичну фізичну активність. За три місяці регулярних занять спортом без уваги до харчування, він не скинув ні одного кілограма: у всьому потрібен баланс.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Рахуватиму калорії

Підрахунок калорій дасть результат. Але він також буде означати, що без підрахунку ймовірність повернути скинуте досить висока. Все життя перетвориться в калькулятор або призведе до розладів харчової поведінки. Я собі якось нарахувала раціон на 300-500 калорій в день. Після того як пару раз мало не впала в непритомність, кинула це заняття і почала просто нормально їсти.

⠀

Її колега-дієтолог Ліза також приєдналася і розвіяла ще кілька широковідомих тверджень, яким давно пора перестати вірити, адже вони не мають ніякого відношення до адекватного схуднення.

⠀

До 12 можна їсти все!

А чому саме до 12, а не до 12.30 або 13.15? Нашому організму абсолютно байдуже, в який час в нього залетить цукерочка. Якщо ви вписали її в свій добовий калораж, то навіть увечері вона не принесе вам ніяких зайвих кг. Ну а якщо ви до 12 з'їли джанк-фуду тищі на 3 ккал, перевалюючись за свій дефіцит калорій, то можете не радіти - все піде в боки.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

Від пп-випічки не поправляються

Поправляються ще як! Тут йде в хід психологія: якщо пп, то значить можна їсти в необмеженій кількості. Ан ні, товариші! Найчастіше, пп-десерти навіть більш калорійні з-за великої кількості горіхів в них, сухофруктів, рослинного молока і т. д. У всьому повинна бути міра: і в пп-десертах і в звичайних солодощах.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

Після 18.00 їсти не можна!

Насправді, можна і навіть потрібно! Після шостої не можна їсти тим, хто лягає спати в 8-9 вечора. Якщо ви засинаєте в 11-12, вставати в 7 ранку і при цьому не їсте ввечері, то ваш організм голодує більше 13 годин. Це вже інтервальне голодування, яке не має відношення до здорового схуднення.

Нагадаємо, дієтолог Альбіна Комісарова назвала "шкідливі поради" про схуднення, яким не варто вірити.

⠀

Також дієтолог Олена Кален озвучила три дієвих способи, які допомагають впоратися з переїданням.