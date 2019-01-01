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Чи настільки "жахливий" майонез, як це прийнято вважати? Відповідь дієтолога — так і ні

Lite » Краса і здоров'я 01.01.2019 - 09:03
Чи настільки "жахливий" майонез, як це прийнято вважати? Відповідь дієтолога — так і ні
Ілюстративне фото: unsplash/Pixzolo Photography

Дієтолог заспокоює: від ложки салату з майонезом в Новорічну ніч нічого не станеться

Коли ми говоримо про дієти, схуднення і підтримку себе у відмінній фізичній формі, вже точно не йдеться про включення в свій раціон майонезу. Цей популярний у всьому світі соус на основі яєчного жовтка і рослинного масла миттєво потрапляє під заборону.

Але чи дійсно такий "жахливий" майонез? І звідки навколо цього соусу з'явилося стільки страхів і упереджень? На ці питання відповіла популярний дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розповіла, чому не треба рахувати калорії.

Так, Комісарова не приховує: майонез — це дійсно калорійний продукт.

"В середньому 680 ккал на 100 грам продукту", — пише на своїй instagram-сторінці дієтолог.

Однак при цьому експерт наводить більш "шокуючі" приклади. Як з'ясувалося, всіма улюблена "дієтичне" оливкова олія ще більш калорійна: "В оливковій олії 884 ккал, а у вершковому — 717 ккал. Але ви бачили людину, яка боїться оливкової олії?!"

Також цікаво, що майонез за своїм складом навіть складно назвати "шкідливим", адже він робиться з рослинної олії (а це ненасичені жири). Крім того, кількість трансжирів у ньому також мінімальна.

Тоді чому майонез одним з перших йде з раціону, якщо ви серйозно взялися за своє здоров'я?

"Багато солі, а це зовсім некорисно, багато калорій... А ось склад — нічого страшного і небезпечного немає", — коротко пояснює Альбіна Комісарова.

Майонез

У всьому потрібно знати міру (фото: pixabay/engin_akyurt)

Також дієтолог відповіла, чи можна розраховувати на "надійність" пісного майонезу або категорії "лайт".

"Чому ні? Головне — читайте склад, щоб не було ніяких стабілізаторів і зайвих добавок. І пам'ятайте, що смак у такого майонезу може страждати", — радить Комісарова.

І все ж кожен день вживати майонез не варто, так як в ньому багато солі і калорій.

Далі експерт дала три простих поради щодо вживання не тільки майонез, але і будь-яких "особливо небезпечних" для фігури продуктів:

  1. Немає шкідливих продуктів — справа в кількості.
  2. Не купуйте майонез додому на кожен день.
  3. Від ложки салату з майонезом в Новорічну ніч нічого не станеться!

Нагадаємо, раніше LITE ділився незвичайними рецептами популярних салатів: Оселедець під шубою, Мімоза і Олів'є.

Зверніть увагу, що в столичних магазинах напередодні Нового року організувалися "пробки". Українці забавно висміяли цей факт в соцмережах.

Відео: LITE

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