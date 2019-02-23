Як прискорити обмін речовин і схуднути: 6 правил від дієтолога

Перетворіть ці правила на спосіб життя - і ви завжди будете у формі

Многие слышали о том. что ускоренный метаболизм помогает быть в форме и не поправляться или же может помочь избавиться от лишних килограммов. Популярный диетолог и нутрициолог Светлана Никитчук решила разобраться в своем Instagram, возможно ли изменить скорость обмена веществ и как этого добиться.

"Метаболизм, или обмен веществ - это совокупность химических реакций, позволяющих организму оставаться живым. При этом высвобождается некая энергия, измеряемая в килокалориях, и с ее помощью организм строит новые молекулы. Измерять скорость метаболизма, к сожалению, невозможно. Но есть примерные формулы расчета основного обмена веществ, такая как Харриса Бенедикта", - сообщила эксперт.

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Она отметила, что от скорости обмена веществ зависит наше здоровье, фигура и молодость. Чем быстрее обмен веществ, тем считается лучше для организма.

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Итак, что влияет и ускоряет обмен веществ:

Режим питания

Не делайте большие перерывы между едой. Распределить равномерно приемы пищи в дне начиная с того момента как проснулись и последний прием за три часа до сна.

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Пейте достаточное количество чистой воды

Вода является отличным катализатором, с ней все процессы протекают гораздо быстрее.



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Фото: (pexels.com)

Кушайте сбалансировано

Баланс компонентов питания влияет на обмен веществ. Особенно на это влияет количество белка в питании.



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Фото: (pexels.com)

Сон

Во сне вырабатывается много гормонов, влияющих на обмен веществ, например соматотропин - гормон роста. Он принимает активное участие в сжигании жира.



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Фото: (pexels.com)

Физические нагрузки

Также способствуют ускорению обмена веществ. Чем больше мы двигаемся, тем больше калорий сжигаем.

Фото: (pexels.com)

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Количество мышечной массы

Всем известный факт. Чем больше мышц в организме, тем больше калорий ваш организм сжигает в спокойном состоянии, поэтому нужно стараться делать упор не на жиросжигающие тренировки, а на силовые

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"Эти правила должны быть образом жизни для того, чтобы вам удалось поддерживать себя в отличной форме!" - подытожила диетолог.

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