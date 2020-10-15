Пружна шкіра і міцні суглоби: дієтолог розкрила правду про колаген і зробила застереження

Красива пружна шкіра – межа мрій жінок в будь-якому віці, і відстрочити процес старіння хотіла б кожна. Саме колаген відповідає за еластичність шкірних покровів, запобігає ранній появі зморшок і мінімізує їх. Також він відповідає за здоров'я суглобів та сполучних тканин. Але звідки взяти колаген і чи варто його приймати у формі БАДів розповіла в Instagram дієтолог Тетяна Лакуста.

Колаген - це один з основних видів білка в нашому організмі, складається він з самих звичайних амінокислот: гліцин, аланін, пролін і оксипролін. Ці амінокислоти ми отримуємо з будь-яких джерел білка - білок яйця, м'ясо, риба, гречка.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для того, щоб колаген утворювався в організмі його не треба пити саме у вигляді добавок, а можна їсти вдосталь білкових продуктів. В його утворенні відіграє роль достатню кількість вітаміну С, заліза, рівень естрогену, тестестерона.

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Якщо ви їсте мало білка, якщо у вас є дефіцитні стани, ви в стресі, ви погано спите, якщо ви облучаетесь ультрафіолетом, їсте їжу з глікаторами білка - не будуйте ілюзій, що у вас буде все добре з шкірою, суглобами, м'язами, кістками.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

І колаген вам не допоможе, і креми з колагеном тим більше (це взагалі повний провал - ці молекули настільки великі, що не проникнуть через шкіру).

Якщо ви їсте мало білка, то випитий колаген піде працюючим м'язам, а не зв'язкам і шкірі.

Якщо ви на детоксі і дієті, то дефіцитний білок використовується для отримання енергії.

Якщо ви їсте солодощі і п'єте колаген в добавках, то не треба даремно витрачати гроші, так як глікація колагену в шкірі видозмінює його, порушує структуру і не тільки "зморшки, привіт", але хрускіт в суглобах і тьмяна шкіра.

До речі, хрускіт у суглобах у молодих і не хворих остеоартритом - зазвичай пояснюється виникненням бульбашок азоту в порожнині суглоба в результаті зміни тиску в ньому при русі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але колаген не допомагає від хрускоту. А підтримання пружності шкіри дуже багатофакторний процес, якщо пити колаген, але при цьому агресивно опромінювати сонцем, погано їсти, курити, пити алкоголь, неправильно доглядати - то краще вже не пити колаген, бо це будуть гроші на вітер.

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