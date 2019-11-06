Як зменшити рівень стресу і схуднути: эксперт поділилася робочою схемою

Стрес завжди має місце в повсякденному житті, але при правильному підході його негативний вплив на організм можна звести до мінімуму. Крім шкоди для здоров'я, як наслідку, можна також отримати на додаток зайві кіло і порушення обміну речовин. Про те, як стати більш стрессостійкою і стрункішою розповіла нутриціолог Наталія Кошкіна, яка раніше представила п'ять здорових альтернатив майонезу. Цього разу вона написала в Instagram, як мінімізувати вплив стресу на фігуру.

Неможливо уявити собі життя без стресу. Та це й не потрібно, адже "хороший" стрес змушує нас встати з дивана, розвиватися, досягати своїх цілей... Головне, щоб він не перетворився в хронічний і некерований. Такий стрес руйнує здоров'я, штовхає до переїдання і призводить до зайвої ваги.



Ось деякі стресори, з якими ви напевно стикаєтеся:

Дефіцит калорій

Нестача сну

Надмірно інтенсивні тренування

Надмірна завантаженість на роботі

Самокритика

Алкоголь і надлишок кофеїну

Тривога і неспокій

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Стрес уповільнює основний обмін до 15%. Як тільки ми впроваджуємо інструменти, що допомагають знизити рівень стресу, результат приходить набагато швидше.



Ось деякі з них:

Помірне харчування без жорстких заборон

7-9 годин нічного сну

Піші прогулянки на природі

Приємне спілкування

Інформаційний детокс, час без гаджетів

Медитації, дихальні практики

Практики подяки

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Щоб швидше отримати те, що ви хочете, не завжди потрібно робити більше. Більш жорстка дієта, більш тривалі тренування, в кінцевому підсумку, можуть призвести до зворотних наслідків, якщо ви... не подбаєте про себе.

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