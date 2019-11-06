Як зменшити рівень стресу і схуднути: эксперт поділилася робочою схемою

Експерт розповіла, як звести до мінімуму стрес
Стрес завжди має місце в повсякденному житті, але при правильному підході його негативний вплив на організм можна звести до мінімуму. Крім шкоди для здоров'я, як наслідку, можна також отримати на додаток зайві кіло і порушення обміну речовин. Про те, як стати більш стрессостійкою і стрункішою розповіла нутриціолог Наталія Кошкіна, яка раніше представила п'ять здорових альтернатив майонезу. Цього разу вона написала в Instagram, як мінімізувати вплив стресу на фігуру.
Неможливо уявити собі життя без стресу. Та це й не потрібно, адже "хороший" стрес змушує нас встати з дивана, розвиватися, досягати своїх цілей... Головне, щоб він не перетворився в хронічний і некерований. Такий стрес руйнує здоров'я, штовхає до переїдання і призводить до зайвої ваги.
Ось деякі стресори, з якими ви напевно стикаєтеся:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Стрес уповільнює основний обмін до 15%. Як тільки ми впроваджуємо інструменти, що допомагають знизити рівень стресу, результат приходить набагато швидше.
Ось деякі з них:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Щоб швидше отримати те, що ви хочете, не завжди потрібно робити більше. Більш жорстка дієта, більш тривалі тренування, в кінцевому підсумку, можуть призвести до зворотних наслідків, якщо ви... не подбаєте про себе.
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