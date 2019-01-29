Зменшує тягу до солодкого: дієтолог розповіла про секрети правильного приготування каш

Експерт пояснила, як правильно готувати каші, щоб вони приносили максимум користі

Известный украинский диетолог Свтлана Фус уверяет, что употребление каш из различных круп способно уменьшить тягу к сладкому, стоит лишь правильно научиться их готовить, чтобы максимально сохранить все полезные вещества. Об этом она рассказала на странице в Instagram.

Эксперт советует подвергать крупу минимальной термической обработке, а перед приготовлением замочить крупу на ночь в подкисленной воде. Этот простой способ помогает уменьшить содержание в продукте фитиновой кислоты, которая препятствует усвоению кальция, железа и цинка. Также, по словам диетолога, овсянку вместо воды можно залить на ночь йогуртом.

Самой полезной считается каша, приготовленная на пару. Специалист не рекомендует добавлять в блюдо сахар, а вместо этого положить сухофрукты, сладкие фрукты и немного меда. Солить кашу стоит после приготовления и в меру – это поможет сохранить ее вкус. Молоко лучше добавить к готовому блюду, а варить его следует на воде.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Каши - очень полезен продукт, но не стоит рассматривать его как базовый. Обязательно сочетайте их с овощами, рыбой, нежирным мясом, фруктами. Содержание в каши белков невелик, поэтому они могут быть в паре с любыми белковыми продуктами - и животными (молоко, сыр, печень, мясо птицы, яйца), и растительными (грибы, горох, бобы). Они существенно восполняют недостаток белков и делают набор аминокислот более полноценным", - пояснила диетолог.

Также Фус дала рекомендации людям с непереносимостью глютена. Им она посоветовала выбирать рис, гречку, кукурузу, просо, киноа и амарант.

"Когда в вашем рационе есть цельнозерновые каши, желание постоянно есть сладкое, уменьшается. Конечно, при условии соблюдения режима и сбалансированности питания. Выбирайте то, что не только вас накормит, но и принесет вам пользу", - заверила она.

Ранее эксперт опровергла распространенные заблуждения о похудении тех, кому за сорок.

К слову, жена Дмитрия Ступки, телеведущая и тренер по правильному питанию Полина Логунова, рассказала о выборе витаминов и важности сбалансированного и здорового питания.

Напомним, что диетолог назвала распространенные причины, из-за которых не уходит лишний вес.