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Як зміцнити імунітет взимку: секрети нутриціолога

Lite » Краса 26.12.2019 - 08:36
Як зміцнити імунітет взимку: секрети нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт дала корисні для здоров'я та краси рекомендації

Почалася холодна пора, коли просто необхідно почати допомагати імунітету. Нутриціолог Лачина Джанкулієва, яка раніше назвала топ-20 продуктів для молодості і краси, поділилася на своїй сторінці в Instagram порадами і лайфхаками, як взимку залишатися здоровими і красивими.

Їжа

80% наших імунних клітин знаходиться в нашому кишечнику. Додавайте більше пробіотичною їжі, це ферментовані продукти: наприклад квашена капуста, огірки.

Взимку вашими друзями повинні бути імбир, куркума, часник, перець чилі - це природні антибіотики, і лимон - щоб вітамін С не руйнувався, не додавайте його в гарячий чай, не використовуйте ніж, оскільки при контакті з киснем, вітамін С руйнується, лимон можна проколоти і видавлювати у воду.

Як зміцнити імунітет взимку: секрети нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Приберіть зі свого раціону: цукор, біле рафіноване борошно і молочку. Ці продукти сильно шкодять нашому цілісності нашого кишечника, годують патогени.

Як зміцнити імунітет взимку: секрети нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Годуйте «дружні мікроорганізми», вони зміцнюють наш імунітет. Для цього: вечеряйте еубіотичною вечерею.

Сон

Лягати потрібно до 23:00, т. к. в цей час починається вироблення життєво важливих гормонів, зокрема гормону росту, який сприяє природному відновленню організму.

Як зміцнити імунітет взимку: секрети нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)


Свіже повітря

Кожен день влаштовуйте прогулянки на свіжому повітрі, провітрюйте кімнати на ніч.

Як зміцнити імунітет взимку: секрети нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Промивайте ніс

Як тільки, приходите додому, треба мити не тільки руки, але і ніс. Здивуєтеся, скільки «чорноти» там накопичується, і це потрапляє в наш організм.

Наповнюйте дефіцити

Особливо для імунітету важливий рівень вітаміну Д. Ви знаєте який у вас вітамін Д?

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