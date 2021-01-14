Українка виграла конкурс Місіс Всесвіт: пристрасні фото красуні

Українська модель і актриса Вікторія Любухина посіла перше місце на конкурсі Місіс Всесвіт, тим самим ставши першою віце-місіс Всесвіт 2020, обігнавши представниць Австрії (Юлію Ігнатченко) і Росії (Яніну Ремезову).

Вікторія Любухіна (фото: instagram.com/viki_liub)

Зазначимо, що вперше в історії у зв'язку з пандемією коронавірусу конкурс проходив не в режимі живого телешоу з дефіле та виступами учасниць, а за допомогою голосування онлайн.

За умовами учасницею могла стати тільки заміжня жінка від 25 до 55 років, у якої повинні бути діти. А також жінки з досвідом в допомозі благодійним фондам та соціальним проєктам. За підсумком голосування понад 60 тис. глядачів віддали за українку свої голоси.

Вікторія Любухіна (фото: instagram.com/viki_liub)

"Я дуже спокійно спочатку поставилася до запрошення в участі, але через пару тижнів виявилося, що за мене голосують десятки тисяч людей і я виходжу до вузького кола фіналісток, які претендують на головну корону. Виявилося, неймовірно величезна кількість друзів, далеких і близьких, нових і старих стали не тільки підтримувати мене в Mrs. Universe 2020 своїми голосами, а й запрошувати до голосування своїх друзів. Я стала отримувати неймовірну кількість листів, дзвінків, повідомлень з підтримкою... Я дуже зворушена результатами і вдячна всім за підтримку!" - розповіла нам Любухіна.

Вікторія Любухина (фото: instagram.com/viki_liub)

Додамо, що Вікторія вже багато років живе і працює в США, ділячи знімальний майданчик з такими голлівудськими зірками, як Дженніфер Лопес, Pitbull і DJ Khaled. А також регулярно з'являється на міжнародних обкладинках і в фешн історіях Vogue, Elle, Cosmopolitan, Playboy, XXL та інших всесвітньо популярних глянців.

Вікторія Любухіна (фото: instagram.com/viki_liub)

Нагадаємо, що нещодавно у мережі показали жінку з найкрасивішим лицем в світі.

Раніше ми писали, що депутат з Миколаєва стала фіналісткою "Місіс Україна 2020".