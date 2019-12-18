Як прибрати живіт: корисні лайфхаки від фітнес-дієтолога

Одне з найбільш частих питань бажаючих схуднути дівчат - як прибрати зайве в зоні живота. Нутриціолог і фітнес-дієтолог Ганна Єлькіна, яка раніше поділилася списком продуктів, що бадьорять не гірше кави, нагадала у своєму Instagram, що схуднути локально неможливо.

Однак експерт зазначила, що є деякі секрети та лайфхаки, які допоможуть поліпшити цю частину тіла або ж усунути причини, які цьому заважають.



У вас може бути розтягнутий шлунок.

Шлунок - це м'язова тканина і його нормальний розмір - це два кулачки. Але, поїдаючи багато за раз, ми можемо розтягнути його до розмірів трилітрової банки.

Що робити? Потрібно почати їсти часто, але маленькими порціями. З часом обсяг шлунка зменшиться і візуально живіт стане плоским.

Ще у вас можуть бути просто слабкі м'язи живота.

Приділяйте час тренуванням, робіть планки і скручування і вправу вакуум. Тільки уважно прочитайте протипоказання.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо у вас в'яла шкіра, то почніть робити маски, обгортання, скраб. Це не працює поодинці, але з комплексом вправ - на ура.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Переконайтеся, що у вас немає проблем з кишечником і запорами.

Адже переробленій їжі потрібно засвоюватися, а залишкам виходити з організму.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, зоряний фітнес-тренер Аніта Луценко розвінчала топ-5 найбезглуздіших міфів про схуднення.