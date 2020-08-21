Як прибрати живіт: дієтолог розкрила важливі секрети

Прибрати "рятувальний круг" в районі талії буває не так просто. Позбутися живота і боків можна за допомогою фітнесу та правильного харчування, хоч для цього й знадобитися самодисципліна і наполеглива праця, але є ряд важливих нюансів, які варто врахувати на шляху до фігури мрії. Про секрети схуднення в районі талії розповіла дієтолог Тетяна Дік.

Жир не згорить, якщо ви будете качати прес по 100500 раз в день. Прес буде в гіпертонусі, у нього не буде часу на відновлення, ваша талія стане ширше!

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Жир на животі (як і на будь-якій іншій частині тіла) можна спалити тільки якщо:

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1. Ви будете харчуватися у дефіциті калорій, зі збалансованим БЖУ. Не на 1200 ккал (бо жир буде тільки накопичуватися).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Прискорити процес ви можете навіть просто збільшивши побутову активність (це ось ті 10 000 кроків). Молоді мами можуть просто гуляти з коляскою пару годин і це буде набагато краще, ніж ви зробите те ж кардіо у швидкому темпі, але 30 хвилин. Чому? Тому що жир краще горить при тривалій і низькоінтенсивній роботі.

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3. На тренуваннях не перестаратися на кардіо по 2 години, а виконувати багатосуглобові вправи.

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Так на них витрачається більше енергії (немає, не більше, ніж на кардіо, але в перспективі ви отримаєте найкращий відгук через вироблення гормонів, через збільшення м'язової маси, і в стані спокою будете витрачати вже більше). А роблячи тільки кардіо ви станете в'ялою і плоскою.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Це не означає, що прес не потрібно качати (хоча можна і не качати), але 2-3 рази в тиждень - досить.

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Прес - це стабілізатор вашого корпусу, він не дає вам зігнутися вдвічі. І роблячи багатосуголобові вправи (присідання, тяги, жими) ви вже тренуєте м'язи кора! Без них (м'язів кора) - ви ніколи не зможете створити фігуру мрії. Тому, виробляйте дисципліну в харчуванні, у тренуваннях.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог і фітнес-тренер Катерина Примакова розповіла, де можна знайти приховані калорії.