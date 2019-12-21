Пуститися берега: дієтолог розвіяла міфи про харчування за новорічним столом

Новий рік з його вечірками і застіллями вже зовсім близько. Якщо ви переживаєте, як не переїсти в цю ніч і при цьому провести її весело і смачно, зверніть увагу на поради експерта. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розповіла, як худнути під час сну, на своїй сторінці в Instagram перерахувала популярні міфи про харчування в новорічну ніч і розповіла, як насправді йдуть справи і як краще вчинити.

Ці рекомендації допоможуть вам не перебрати калорій і пережити святкове застілля максимально безболісно.

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МІФ 1. Після новорічного застілля потрібно влаштувати розвантажувальний день, щоб все зайве вийшло.

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ПРАВДА. Якщо ви вчора з'їли 3000 ккал замість належних 1500, і сьогодні весь день караєте себе розвантажувальним днем (кефір, вода з лимоном, гречка та ін), то ви тільки погіршуєте стрес.

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Переїдання - це стрес для організму. І голод - це стрес. Ви кидаєтеся з однієї крайності в крайність, знущаєтесь над своїм тілом. В такій ситуації організм буде захищатися.

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Розвантажувальний день обернеться новим завантажувальним на 3000 ккал, тому що організм повинен зробити запаси на чергове голодування. І все йде по колу. Зажор - голод-зажор і т. д. Ніякої розвантаження. Просто живіть звичайним життям.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

МІФ 2. Все, що з'їмо вночі, піде в жир, т. я. вночі організм спить.

ПРАВДА. Якщо ви не спите, то ваш организим працює. Йому потрібна енергія. Всі системи в робочому стані і не сплять разом з вами. Тому в жир, як завжди, підуть тільки зайві калорії, які организим не встигне витратити. Тому більше рухайтеся в новорічну ніч.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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МІФ 3. Раз вже почала порушувати, то по повній. Від одного разу нічого не буде.

ПРАВДА. Переїдання - це великий стрес для організму. Стрес змушує організм захищатися - він робить запаси більше звичайного. Краще з'їсти всього потроху за святковим столом, без переїдання.

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МІФ 4. Їмо все, що душа забажає, вранці у спортзалі всі відпрацюємо.

ПРАВДА. Теоретично це можливо. але на практиці ми сильно переоцінюємо свою фізактивность. Силове або кардіо тренування середньої інтенсивності витрачає близько 300-400 ккал за 1 годину. Якщо пуститися берега, запросто можна наїсти 1500-2000 ккал. Це 5-6 годин у спортзалі! Мало для кого це реально.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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