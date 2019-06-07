Тренування для схуднення: комплекс вправ для початківців

Якщо ви давно або взагалі не займалися спортом - цей комплекс для вас
Струнка і підтягнута фігура неможлива без занять спортом - однак підтримувати форму цілком можливо і вдома. Для тих, хто давно або взагалі ніколи не ходив на тренування, експерт по схудненню Катя Медушкина поділилася в своєму Instagram відеоуроком з ефективним комплексом вправ для новачків.
"Якщо будете регулярно виконувати це тренування, зможете плавно підвести ваші м'язи до більш серйозних навантажень", - зазначила дієтолог.
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Не забудьте килимок, пляшку води і бойовий настрій!
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Тривалість - 45 хвилин
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Розминка 5-7 хвилин
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Присед в середній амплітуді
Положення: ноги на ширині плечей, коліна дивляться в бік шкарпеток. Робимо присідання, залишаємося в цьому положенні і працюємо в підлогу-амплітуди, піднімаючись вгору і знову опускаючись вниз. Відчуваємо напругу в сідницях.
3 підходи по 25-30 повторень.
Відео: (instagram.com/katya_medushkina)
Задній кік рачки
Становище: стаємо на коліна, руки тримаємо прямими. Стежимо, щоб спина залишалася прямою. Піднімаємо ногу, зігнуту в коліні, до паралелі з підлогою.
3 підходи по 15 повторень на кожну ногу.
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Подвійна екстензія
Положення на животі, витягуємо тіло паралельно підлозі, відстань між колінами - 20-30 див. Одночасно відриваємо від підлоги ноги, зігнуті в колінах, руки, відводячи лікті до лопаток.
3 підходи по 12 повторень.
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Негативні віджимання (якщо важко, можна просто робити з колін)
Приймаємо положення планки, руки прямі, стежимо, щоб корпус залишався рівним. Опускаємося на підлогу в 4 рахунки, поки коліна не торкнуться підлоги. Піднімаємося у вихідне положення.
3 підходи по 7 повторень.
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Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)
Прес 20 градусів
Становище: поперек притиснутий до підлоги, руки розташовані паралельно тілу. Піднімаємо плечі з амплітудою 20 градусів. При виконанні вправи не напружуємо шию і не тягнемося головою, тягнемося руками і плечима (якщо важко, притримуємо голову руками).
3 підходи по 15 повторень.
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