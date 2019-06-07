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Тренування для схуднення: комплекс вправ для початківців

Lite » Краса 07.06.2019 - 08:54
Тренування для схуднення: комплекс вправ для початківців
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Якщо ви давно або взагалі не займалися спортом - цей комплекс для вас

Струнка і підтягнута фігура неможлива без занять спортом - однак підтримувати форму цілком можливо і вдома. Для тих, хто давно або взагалі ніколи не ходив на тренування, експерт по схудненню Катя Медушкина поділилася в своєму Instagram відеоуроком з ефективним комплексом вправ для новачків.

"Якщо будете регулярно виконувати це тренування, зможете плавно підвести ваші м'язи до більш серйозних навантажень", - зазначила дієтолог.

Не забудьте килимок, пляшку води і бойовий настрій!

Тривалість - 45 хвилин

Розминка 5-7 хвилин

Присед в середній амплітуді

Положення: ноги на ширині плечей, коліна дивляться в бік шкарпеток. Робимо присідання, залишаємося в цьому положенні і працюємо в підлогу-амплітуди, піднімаючись вгору і знову опускаючись вниз. Відчуваємо напругу в сідницях.
3 підходи по 25-30 повторень.

Відео: (instagram.com/katya_medushkina)

Задній кік рачки

Становище: стаємо на коліна, руки тримаємо прямими. Стежимо, щоб спина залишалася прямою. Піднімаємо ногу, зігнуту в коліні, до паралелі з підлогою.
3 підходи по 15 повторень на кожну ногу.

Подвійна екстензія

Положення на животі, витягуємо тіло паралельно підлозі, відстань між колінами - 20-30 див. Одночасно відриваємо від підлоги ноги, зігнуті в колінах, руки, відводячи лікті до лопаток.
3 підходи по 12 повторень.

Негативні віджимання (якщо важко, можна просто робити з колін)

Приймаємо положення планки, руки прямі, стежимо, щоб корпус залишався рівним. Опускаємося на підлогу в 4 рахунки, поки коліна не торкнуться підлоги. Піднімаємося у вихідне положення.
3 підходи по 7 повторень.

Тренування для схуднення: комплекс вправ для початківців

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Прес 20 градусів

Становище: поперек притиснутий до підлоги, руки розташовані паралельно тілу. Піднімаємо плечі з амплітудою 20 градусів. При виконанні вправи не напружуємо шию і не тягнемося головою, тягнемося руками і плечима (якщо важко, притримуємо голову руками).

3 підходи по 15 повторень.

Нагадаємо, співачка Анна Сєдокова розкрила свої секрети догляду за обличчям в літній період.

Раніше експерт по схудненню Катя Медушкина спростувала міфи про популярні методи детоксу.

Також фітнес-тренер Аніта Луценко навчила, як прийняти себе і полюбити своє тіло.

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