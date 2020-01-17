Тренер Адель поділилася дієтою, завдяки якій співачка схудла на 45 кілограмів

Силі волі Адель дійсно можна позаздрити
Персональний тренер 31-річної співачки Адель розкрила секрет кардинального схуднення суперзірки на 45 кілограмів менше ніж за рік. Фітнес-тренер Каміла Гудіс з Бразилії розповіла про схуднення Адель, з якою раніше працювала. Хоча їх співпраця припинилася. Як з'ясувалося, співачка дотримувалася дуже суворої дієти на "зеленому соку і 1000 калорій в день". Звичайно ж, не обійшлося і без тренувань. Каміла Гудіс розповіла про виснажливий режим Адель у програмі "Thursday's Lorraine".
Так, за словами Гудіс, радикальні зміни з формами Адель сталі відбуватися після значного зниження споживаних нею калорій. А саме - скорочення добової норми для жінок (2000 калорій) вдвоє - до 1000 калорій у день.
Скріншоти: instagram.com/adeleinitaly
Цікаво, що з відомою фітнес-гуру з Бразилії Адель познайомилася через дружину співака Роббі Уильямаса - актриса Ада Філд (40 років). Вони зустрілися в будинку співака в Лос-Анджелесі, де тренер навіть провела спільне тренування для Адель і Айди.
Колишній тренер Адель Каміла Гудіс
При цьому Гудіс зізнається, що спочатку не впізнала Адель.
“Коли Адель прийшла на перше спільне тренування, я її не впізнала. І зрозуміла, що це була відома співачка тільки, коли вона пішла. Сьогодні вона виглядає приголомшливо. Вона змогла змінити свій спосіб життя, дієту", - каже тренер.
До речі, в процесі схуднення Адель не довелося вдаватися до болісних тренувань. Тим більше, що співачка цього не любить. Вона обійшлася легким фітнесом і незначними силовими тренуваннями.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Адель зважилася на кардинальне схуднення заради коханої людини. А саме - свого семирічного сина Анджело. Через зайву вагу у співачки стали з'являтися проблеми зі здоров'ям, що її не на жарт схвилювало.