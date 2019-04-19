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Топ харчових звичок для стрункості і здоров'я: поради дієтолога


Експерт розповіла, що варто почати робити, а від чого слід відмовитися

Професійний дієтолог Катерина Толстікова стверджує, що прості, на перший погляд, звички часто виявляються складними у виконанні, але для того, щоб бути здоровими і красивими достатньо лише дотримуватися чіткого списку, який експерт опублікувала в Instagram.

Фахівець перерахувала те, що необхідно почати робити і довести до систематизма і звички, від яких варто відмовитися.

Що потрібно перестати робити:

  • Є нижче 1200 ккал або бути постійно в "недоїданні";
  • Голодувати, а потім зриватися;
  • Сідати кожен понеділок на дієти;
  • Їсти перед сном;
  • Пити соки, "Буратіно" і будь-яку калорійну рідину;

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Прибирати повністю всі вуглеводи;
  • Намагатися правильно їсти тільки з приводу;
  • Хаотично перекусувати;
  • Їсти, коли емоційно подвален = заїдати;
  • Доїдати за сином, чоловіком/дружиною, мамою;
  • Їсти на ходу, за телефоном, за кермом, у ліфті;
  • Їсти, коли ситий;
  • Ходити в магазини і на ринки голодним;

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Пропускати прийоми їжі заради...
  • "Відпрацьовувати" їжу в залі;
  • Жити заради того, щоб їсти;
  • Ділити продукти на "зло" і "добро";
  • Бути фанатиком в плані модних тенденцій.

Що треба почати робити:

  • Звертати увагу на свій базовий раціон;
  • Ходити в магазин зі списком потрібних продуктів, обов'язково ситим;
  • Їсти в спокійному стані;
  • Ретельно пережовувати;
  • Читати етикетки;
  • Пити воду, а не кава/чай/матчу або щось на рослинному молоці;

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Звертати увагу на те, як почуває себе тіло після чергового з/о/у;
  • З'їдати порцію без добавки;
  • Говорити "ні", якщо ситий, а тарілка повна;
  • Закривати і відкладати гаджети під час прийому їжі;
  • Отримувати задоволення від їжі і насолоджуватися моментом;

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Ділитися з сусідом;
  • Їсти цілісну, тверду їжу, щоб вся щелепа тобі допомагала;
  • Їсти тоді, коли голодний, але для початку вироби собі для цього режим!
  • Уникати стереотипів, моди та "бабусь";
  • Цікавитися правильною літературою і читати правильних людей;
  • Бути фанатом здорового харчування і способу життя, але пам'ятай, що все є отрута і все є ліки; там чи іншим його робить тільки доза. Теж саме стосується вина, шоколаду і бабусиного борщу.

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