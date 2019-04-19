Топ харчових звичок для стрункості і здоров'я: поради дієтолога

Професійний дієтолог Катерина Толстікова стверджує, що прості, на перший погляд, звички часто виявляються складними у виконанні, але для того, щоб бути здоровими і красивими достатньо лише дотримуватися чіткого списку, який експерт опублікувала в Instagram.
Фахівець перерахувала те, що необхідно почати робити і довести до систематизма і звички, від яких варто відмовитися.
Що потрібно перестати робити:
- Є нижче 1200 ккал або бути постійно в "недоїданні";
- Голодувати, а потім зриватися;
- Сідати кожен понеділок на дієти;
- Їсти перед сном;
- Пити соки, "Буратіно" і будь-яку калорійну рідину;
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Прибирати повністю всі вуглеводи;
- Намагатися правильно їсти тільки з приводу;
- Хаотично перекусувати;
- Їсти, коли емоційно подвален = заїдати;
- Доїдати за сином, чоловіком/дружиною, мамою;
- Їсти на ходу, за телефоном, за кермом, у ліфті;
- Їсти, коли ситий;
- Ходити в магазини і на ринки голодним;
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Пропускати прийоми їжі заради...
- "Відпрацьовувати" їжу в залі;
- Жити заради того, щоб їсти;
- Ділити продукти на "зло" і "добро";
- Бути фанатиком в плані модних тенденцій.
Що треба почати робити:
- Звертати увагу на свій базовий раціон;
- Ходити в магазин зі списком потрібних продуктів, обов'язково ситим;
- Їсти в спокійному стані;
- Ретельно пережовувати;
- Читати етикетки;
- Пити воду, а не кава/чай/матчу або щось на рослинному молоці;
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Звертати увагу на те, як почуває себе тіло після чергового з/о/у;
- З'їдати порцію без добавки;
- Говорити "ні", якщо ситий, а тарілка повна;
- Закривати і відкладати гаджети під час прийому їжі;
- Отримувати задоволення від їжі і насолоджуватися моментом;
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Ділитися з сусідом;
- Їсти цілісну, тверду їжу, щоб вся щелепа тобі допомагала;
- Їсти тоді, коли голодний, але для початку вироби собі для цього режим!
- Уникати стереотипів, моди та "бабусь";
- Цікавитися правильною літературою і читати правильних людей;
- Бути фанатом здорового харчування і способу життя, але пам'ятай, що все є отрута і все є ліки; там чи іншим його робить тільки доза. Теж саме стосується вина, шоколаду і бабусиного борщу.
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