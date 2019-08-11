Топ-7 корисних звичок для стрункості і міцного здоров'я: чек-лист від дієтолога

Наші звички у багато визначають якість життя, її тривалість і на пряму впливають на самопочуття і зовнішній вигляд. Професійний дієтолог Альбіна Комісарова поділилася списком з топ-7 корисних звичок, які ведуть до стрункості і довголіття.

Шкідливих звичок у нас з вами вистачає. А що якщо попрацювати над собою і придбати нові корисні звички? Це не так складно, як здається на перший погляд, а прості правила допоможуть не збитися з наміченого курсу на ЗСЖ. Не обов'язково осилити все відразу. Почніть спочатку з 1-2 звичок.

Топ-7 правильних звичок для краси і здоров'я:

Їмо 5 порцій овочів і фруктів на день. 1 порція = ваш кулак. Наприклад, до сніданку додаємо банан, на перекус - овочевий салат (1 помідор, 2 огірка), до обіду - тушковані овочі, до полуденка - яблуко, на вечерю додаємо зелень. Легко? Дуже!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Скільки разів на день їсти котрі худнуть: дієтолог дала вичерпну відповідь

Їмо без гаджетів і телевізора. Ви здивуєтеся, наскільки усвідомленим стане ваше харчування.

Зробіть 1 вегетаріанський день в тиждень. Це допоможе урізноманітнити ваш раціон і збалансувати його за вмістом рослинного білка.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приберіть все солодке з дому. І приготуйте самі! Можна з дітьми. Контролюйте самі кількість доданого цукру.

Кожен день гуляємо 30 хв. Це не складно? Вибираємося всі в парк або на алею і гуляємо півгодини, заодно спілкуємося.

За годину перед сном прибираємо всі гаджети і не дивимося телевізор. Можна почитати, погуляти. Повірте, так ваш сон буде в сто разів краще!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нагадаємо, що дієтолог Олена Кален розповів, яким продуктам віддати перевагу в різний час доби.

Раніше дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова розкрила простий і дієвий спосіб прибрати живіт.