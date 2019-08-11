Топ-7 корисних звичок для стрункості і міцного здоров'я: чек-лист від дієтолога

Експерт порадила почати з 1-2 звичок і поступово змінювати спосіб життя
Наші звички у багато визначають якість життя, її тривалість і на пряму впливають на самопочуття і зовнішній вигляд. Професійний дієтолог Альбіна Комісарова поділилася списком з топ-7 корисних звичок, які ведуть до стрункості і довголіття.
Шкідливих звичок у нас з вами вистачає. А що якщо попрацювати над собою і придбати нові корисні звички? Це не так складно, як здається на перший погляд, а прості правила допоможуть не збитися з наміченого курсу на ЗСЖ. Не обов'язково осилити все відразу. Почніть спочатку з 1-2 звичок.
Топ-7 правильних звичок для краси і здоров'я:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Скільки разів на день їсти котрі худнуть: дієтолог дала вичерпну відповідь
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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