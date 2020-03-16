Топ-6 ефективних і простих способів прискорити метаболізм: шпаргалка дієтолога

Хороший обмін речовин, або метаболізм, - це запорука стрункості, легкості, гарного самопочуття і, як наслідок, квітучого зовнішнього вигляду і здоров'я. Про те, як можна прискорити цей важливий процес і що для цього потрібно, розповіла дієтолог Світлана Нікітчук, яка раніше поділилася списком корисних ферменативных напоїв. На сторінці в Instagram вона опублікувала топ-6 способів розігнати обмін речовин.

Що таке метаболізм і як можна вплинути на його швидкість? Метаболізм або обмін речовин - це сукупність хімічних реакцій, що дозволяють організму залишатися живим.

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При цьому вивільняється певна енергія, яка вимірюється в кілокалоріях, і з її допомогою організм будує нові молекули. Вимірювати швидкість метаболізму не можливо. Але є зразкові формули розрахунку основного обміну речовин, така як Харріса Бенедикта.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Від швидкості обміну речовин залежить наше здоров'я, фігура і молодість. Чим швидше обмін речовин, тим вважається краще для організму. Топ-6 способів вплинути на метаболізм і прискорити обмін речовин:

Режим харчування. Не робіть великі перерви між їжею. Розподілити рівномірно прийоми їжі в день починаючи з того моменту як прокинулися і останній прийом за три години до сну.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пийте достатню кількість чистої води. Вода є відмінним каталізатором в ній всі процеси протікає набагато швидше.

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Їжте збалансовано. Баланс компонентів харчування впливає на обмін речовин. Особливо на це впливає кількість білка в харчуванні.

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Сон. У сні виробляється багато гормонів, що впливають на обмін речовин, наприклад, соматотропін - гормон росту. Він бере активну участь у спалюванні жиру.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Фізичні навантаження - також сприяють прискоренню обміну речовин. Чим більше ми рухаємося, тим більше калорій спалюємо.

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Кількість м'язової маси. Всім відомий факт: чим більше м'язів в організмі, тим більше калорій ваш організм спалює в спокійному стані.

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Ці правила повинні бути способом життя для того, щоб вам вдалося підтримувати себе у відмінній формі!

Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко розкрила секрет, як схуднути уві сні.