Топ-5 речей, які заважають схудненню

Ілюстративне фото (pexels.com)

Не варто кидатися в крайності і чекати миттєвих результатів

Незважаючи на докладені зусилля, ви ніяк не можете скинути зайву вагу і не розумієте, в чому ж справа? Лікар і фітнес-тренер Катерина на своїй сторінці в Instagram перерахувала популярні помилки тих, що худнуть, які не дають досягти результату.

5 речей, які заважають схудненню

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1. Дієти

Кефірні, гречані, кремлівські тощо. - шлях до зниженого метаболізму, зриву, переїдання і хвороб

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2. Повне виключення певних груп продуктів (цукор, глютен, молочка тощо) - шлях до розладу харчового поводження (орторексія, компульсивное переїдання тощо) і зривів

Ілюстративне фото (pexels.com)

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3. Бажання швидких результатів - коли за 2 тижні дієти ви не побачите мінус 4-6-8 кг схилу, ви розчаруєтеся, кинете дієту і заміните її переїданням і зривом

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4. Кидання в крайнощі - голодувати цілий день, упахуватися в залі до знемоги, а після об'їдатися



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Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Недооцінка себе - кожен пішовший см в талії, кожне тренування, кожна дія, пророблена для зниження ваги, має бути винагороджено! В талії пішло 5 см, а вага залишилася без змін - привід для радості і гордості собою, а не для докорів!

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тіана Фіалкова розповіла про те, як "розбудити" ранковий апетит і чому це так важливо.

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Автор: Lite