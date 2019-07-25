Топ-5 секретів для легкого схуднення

Мрієте нарешті схуднути, але не знаєте, як приступити до цього непростого заняття, щоб не зірватися, досягти результату і не сильно мучити себе? Дієтолог Катерина Кабашна поділилася на своїй сторінці в Instagram простими секретами як раз для початківців, які допоможуть позбутися від зайвих кілограмів легко і навіть із задоволенням.

Однак вона зазначила, що потрібно бути наполегливим і не чекати миттєвого результату.

5 секретів для легкого схуднення:

1. Перестань худнути, відволічись від цієї думки!⠀

⠀

Схуднути до ідеальної фігури - питання 3 - 12 місяців, але скільки сил ми витрачаємо на "підготовку" й моральні муки (особливо, починаючи вранці і зриваючись ввечері)!?⠀

⠀

СТОП! Зберися і зроби це один раз! Ривок і...підтримувати досягнуте набагато простіше.

⠀

2. Ніяких заборон⠀

⠀

Чим простіше буде процес, тим реальніше дійти до результату (знову-таки, тому що не витрачаєш сили на безліч дій за одиницю часу). У двох словах: почни з 1500-2000 калорій (бери приблизну калорійність з інтернету готових страв), а один перекус - нехай буде улюблена вкусняшка.

⠀

Цього буде достатньо, щоб йшло 3-5 кг в місяць!



⠀

Ілюстративне фото: (pexels.com)

3. Худни тільки 24 години⠀

⠀

Це працює: мозку простіше "потерпіти" трохи, ніж відмовитися "назавжди". Перевірено!⠀

⠀

4. Грай в хованки з вечірньою смакотою⠀

⠀

Просто поклади на тарілку і відкладай на ранок (адже в 90% зриви трапляються саме ввечері). Що це буде (смачна вечеря, замовлена піца або тортик до чаю) - неважливо. Головне, пам'ятай, що ТИ ТРИМАЄШСЯ ОДИН ДЕНЬ (пункт вище).



⠀

Ілюстративне фото: (pexels.com)

5. Забудь про результат, насолоджуйся процесом!⠀

⠀

Якщо ти вибереш легке схуднення, то так воно відбудеться автоматично!

Якщо вкласти всі сили "в боротьбу", то потім їх не залишиться на підтримку і на активне користування новим тілом. Воно тобі треба?

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Наталія Кошкіна назвала 6 звичок, які можуть сповільнити схуднення.

До речі, дієтолог Ольга Малишева назвала топ-10 правил для початківців, які бажають перейти на правильне харчування.