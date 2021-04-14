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Нутриціолог назвала 5 простих способів, які позбавлять вас набряків на обличчі

Автор: Lite

Набряки на обличчі вранці хвилюють багатьох. Звичайно, ніяка косметика і масажі від них не допомагають - і, здається, на "опухле" обличчя в дзеркалі ніяк не можна вплинути. Але це не так.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог і косметолог Яна Фоксі.

Яна розповіла, що набряки виникають не просто так, а з внаслідок затримки рідини в організмі. Отже, щоб їх усунути, варто з'ясувати, з якої причини рідина взагалі затримується.

"Усунення набряків, звичайно ж, почати варто з пошуку причин та їх усунення", - написала Яна.

Причини затримки рідини в організмі:⠀

  • Нестача рухової активності
  • Гіпотиреоз
  • Високий кортизол, в тому числі, через нестачу сну
  • Надлишок кофеїну натрію (особливо у солі, соліннях), легких вуглеводів (картопля, булки, цукор, пироги, печиво і так далі)
  • Дефіцит магнію і калію (його спеціально додають сіль, наприклад сіль Валетек)
  • Закислення організму (варто перевірити кислотність шлункового соку або хоча б сечі (остання в нормі 6 - 6,2)
  • Домінування естрогенів (естрогени по аналізах)
  • Запалення в організмі (можливо, локальне (мигдалини, зуби), або хронічне - від неправильного харчування, стресу).

Що ж робити, щоб усунути затримку рідини в тілі?

Усунути всі перераховані вище причини, радить фахівець.

А в додаток до цього м'який і фізіологічний сечогінний ефект можуть забезпечити:⠀

  1. Рясна жива рослинна їжа в цілому (рН, калій, фитоактивы) - 700-900 г в день.
  2. Соки/смузі, що містять селеру, петрушку, лимон.
  3. Брусниця, журавлина, калина.
  4. Кавун.
  5. Екстракт плодів опунції (Cactinea)

Кавун допомагає вивести рідину з організму (фото: pixabay.com)

Також, обов'язково з дозволу лікаря, можна використовувати: добавки калію - від 840 мг калію, таурин - від 1000 мг, вітамін В6 при порушеннях обміну стероїдів (краще у формі P5P) - від 10 мг, підсумувала фахівець.

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Також дієтого назвала прості способи, що допоможуть заспокоїти нерви.

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