Нутриціолог назвала 5 простих способів, які позбавлять вас набряків на обличчі

Яна розповіла, що набряки виникають не просто так, а з внаслідок затримки рідини в організмі. Отже, щоб їх усунути, варто з'ясувати, з якої причини рідина взагалі затримується.

"Усунення набряків, звичайно ж, почати варто з пошуку причин та їх усунення", - написала Яна.

Причини затримки рідини в організмі:⠀

Нестача рухової активності

Гіпотиреоз

Високий кортизол, в тому числі, через нестачу сну

Надлишок кофеїну натрію (особливо у солі, соліннях), легких вуглеводів (картопля, булки, цукор, пироги, печиво і так далі)

Дефіцит магнію і калію (його спеціально додають сіль, наприклад сіль Валетек)

Закислення організму (варто перевірити кислотність шлункового соку або хоча б сечі (остання в нормі 6 - 6,2)

Домінування естрогенів (естрогени по аналізах)

Запалення в організмі (можливо, локальне (мигдалини, зуби), або хронічне - від неправильного харчування, стресу).

Що ж робити, щоб усунути затримку рідини в тілі?

Усунути всі перераховані вище причини, радить фахівець.

А в додаток до цього м'який і фізіологічний сечогінний ефект можуть забезпечити:⠀

Рясна жива рослинна їжа в цілому (рН, калій, фитоактивы) - 700-900 г в день. Соки/смузі, що містять селеру, петрушку, лимон. Брусниця, журавлина, калина. Кавун. Екстракт плодів опунції (Cactinea)

Кавун допомагає вивести рідину з організму (фото: pixabay.com)

Також, обов'язково з дозволу лікаря, можна використовувати: добавки калію - від 840 мг калію, таурин - від 1000 мг, вітамін В6 при порушеннях обміну стероїдів (краще у формі P5P) - від 10 мг, підсумувала фахівець.