Топ-5 продуктів, які протипоказано вживати після тренувань

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Після занять важливо правильно підходити до прийому їжі

Після тренування в тренажерному залі потрібно з'їсти щось, що містить вуглеводи або білки - в залежності від Ваших цілей і виду заняття. До речі, це повинен бути легкий перекус. А ось про те, яких продуктів краще уникати, розповіли експерти, передає російське ЗМІ.

1. Смажена їжа

Після тренування Вашому організму буде складно її переварити, тому краще з'їсти шматок запеченої або вареної курки або риби з рисом і овочами. Це відмінний спосіб втамувати голод і додати енергії.

2. Кофеїн

Кава, кола та інші подібні напої перед тренуванням можуть дати додатковий заряд енергії, однак після неї їх краще не пити. Вони призводять до зневоднення організму і підвищують рівень кортизолу, що зовсім не є корисним для організму.

3. Коктейлі з цукром

Хороший білковий коктейль відновить сили і додасть енергії. Але не всі протеїнові суміші однакові. Варто звернути увагу на вміст цукру і шкідливі хімічні сполуки. Краще всього приготувати коктейль самій в домашніх умовах.

4. Солодкі енергетичні батончики

Як і у випадку з коктейлями, є хороші і погані варіанти. Краще не їсти батончики із штучними цукрозамінниками, цукром, а також занадто солодкі з природних причин (наприклад, з великим вмістом меду). Можна замінити все це бананом, ягодами і горіхами.

3. Низковуглеводна їжа

З білком все зрозуміло, проте вуглеводи після тренування також необхідні. Організм під час занять спортом використовує глікоген, і його запаси потрібно поповнювати фруктами та ягодами, а також цільнозерновим хлібом та деякими овочами.

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Відео: РБК-Україна