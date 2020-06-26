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Топ-5 правил літнього детоксу вдома: дієтолог навчила правильно "чистити" організм

Lite » Краса 26.06.2020 - 08:37
Топ-5 правил літнього детоксу вдома: дієтолог навчила правильно "чистити" організм
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт запропонувала схему легкого детоксу в літній період

Організм прагне до стабільності і підтримки свого внутрішньої середовища. Але як часто порушується баланс? Так, у нас є системи і органи, які забезпечують виведення токсинів (нирки, наприклад). Однак харчування, стрес, екологія, надлишок цукру і натрію, недосип, побутова хімія... Організму потрібна допомога, а саме – очищення чи детоксикація. Про те, як провести її в домашніх умовах розповіла в Instagram дієтолог Наталія Макієнко.

Детокс – виведення, видалення токсинів, токсичної речовини і його метаболітів. Такого неможливо добитися в домашніх умовах, і не потрібно.

У побутовому використанні слово "детокс" не коректне, але і легкий процес очищення, "перезавантаження" роботи ШКТ називають так само.

Топ-5 правил літнього детоксу вдома: дієтолог навчила правильно &quot;чистити&quot; організм

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Справжній детокс більшості не потрібен. Повне очищення потрібно при серйозних захворюваннях (онкологія, наприклад) і проводиться 20-40 днів у стаціонарі. Це не іграшка, а шкода часто перевищує користь, якщо робити без показань. Після нього починається активне відновлення мікробіома: заселення корисними і шкідливими бактеріями. Зростає ризик, що патогенна мікрофлора сформується швидше.

В домашніх умовах проводимо легкі варіанти очищення з метою розвантаження травної системи. Результат – зайві кг йдуть, набряки і проблеми з кишечником, шкіра покращується, знижується тяга до солодкого. Але це не "день на кавуні і воді".

Топ-5 правил літнього детоксу вдома: дієтолог навчила правильно &quot;чистити&quot; організм

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Топ-5 правил домашнього детоксу влітку:

1. До 13:00 їмо кисло-солодкі фрукти, ягоди та овочі. Якщо не можна фрукти – їжте тільки овочі.
2. Виключаємо на день тваринний білок. Якщо на ГВ – залишайте яйця або рибу хоча б в один прийом їжі.
3. Вечерю робимо овочевою і не пізніше, ніж за 4 години до сну. При будь-якому режимі поїсти потрібно до 21:00, не пізніше.
4. Лягаємо спати до 23:30.
5. Виключаємо алкоголь і мінімізуємо кофеїн (допустима 1 чашка напою з кофеїном).

Звичайно, п'ємо норму води і виключаємо продукти з цукром. Такий день влітку корисно проводити кожні 7-10 днів.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова розписала головні правила харчування на природі.

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Автор: Lite

Теги Новини України дієтологправильное питание
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