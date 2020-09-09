Топ-5 фішок схуднення від лікаря-дієтолога, які працюють

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт поділилася хитрощами, накопиченими за роки роботи

Лікар-дієтолог Катерина Павлова працює в темі дієтології та харчування вже близько 7 років і допомогла багатьом людям скинути зайве. Як зазначила експерт, вона випробувала мільйон способів і дієт, і тепер хоче поділитися хитрощами, які ви точно не прочитаєте у фахівців по харчуванню, і які 100% працюють в зниженні ваги. І це не підрахунок калорій і бжу.

Топ-5 фішок схуднення від дієтолога:



1. Коли худнеш - обов'язково заповни дефіцити.

Коли ти знижує вагу - для організму це стресова ситуація, порушення сталості середовища. Дефіцит ккал веде до ще більших дефіцитами вітамінів (а нам їх і так зараз не вистачає) - нападає голод, втрачаємо енергію, волосся і відбуваються зриви. Ніколи не можна силувати себе і організм.



2. Стрес і сон.

Поки не почнеш спати і не почнеш працювати зі стресом (банально знайти підтримку близької або однодумця, говорити про своїх почуттях і переживаннях) - вага знижуватися буде туго. На це є й фізіологічні причини. При стресі підвищується цукор крові - складно тримати апетит під контролем. А при безладному сні - порушується гормональний баланс.

Ілюстративне фото (pexels.com)



3. Що первинно, гормональні порушення або зайва вага?

Коли є багато зайвої ваги - 100% будуть гормональні порушення, так як жирова тканина - це теж гормонально активний орган. Тому потрібно займатися і схудненням і нормалізацією гормонів.



4. Здоров'я ШКТ нерозривно пов'язане з нормальною вагою.

Навіть бактерії в кишечнику можуть визначати зайву вагу.





Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Схуднення має дуже мало спільного з силою волі і жорсткою дисципліною.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко розповіла, як харчуватися восени, щоб не набрати зайвого.