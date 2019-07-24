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Топ-10 простих лайфхаків для тих, що вічно худнуть

Lite » Краса 24.07.2019 - 17:56
Топ-10 простих лайфхаків для тих, що вічно худнуть
Ілюстративне фото (pexels.com)

Великі зміни часто починаються з маленьких кроків

Дієтологи Катерина Кабашна і Марія Рикерт склали список простих і ефективних порад для тих, хто вже довгий час намагається схуднути або ж не знає, з чого почати. Дівчата поділилися ними на своїх сторінках в Instagram.

Слідуючи їм, ви зможете нарешті почати втрачати ненависні зайві кілограми, при цьому не голодуючи і не мучачи себе.

Топ-10 лайфхаків для тих, що худнуть:

1. Перетворити процес у гру

Це перше, з чого потрібно почати! Правильний настрій - вже 70% успіху. Для цього, по-перше, перестаньте ХУДНУТИ, а почніть сприймати це як "рік змін", а, по-друге, ставьтеся до цього не як дорослі люди до "роботи", а як діти...до гри!⠀

Не треба впихати всі знання "по схудненню" і робити все "ідеально"! Перше, що вам достатньо здійснити - просто з'їдати половину тієї порції, що ви їсте зараз. Цього ВЖЕ буде достатньо для старту.

2. Принцип підміни

А тепер напишіть ваші улюблені ласощі і, користуючись гуглом, підберіть (через риску) менш калорійну заміну. Наприклад, вершковий пломбір = ванільне морозиво, 67% майонез = 30% або соус з жовтка і сметани і т. д.⠀
Зробіть його один раз - і користуйтеся все життя!⠀

Топ-10 простих лайфхаків для тих, що вічно худнуть

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Ніяких заборон або Я з'їм це завтра

Якщо шлунок наївся, а очі з'їли б ще...відкладіть це на ранок. І якщо захочете, то вранці... їжте на здоров'я! Головне - ніяких заборон, вони штовхають нас на зриви...⠀

4. Модель кольорової тарілки

А що робити, якщо свято? А...розслаблятися! Візьміть зі столу в тарілку ВСЬОГО, але по чайній ложці. Так і ви "очима" наїстеся (обдурите мозок), і питань зайвих уникнете.

5. Купую жир дорого!

І ще один цікавий прийом - купувати у себе жир! Заведіть скарбничку і кладіть туди гроші за кожен пройдений день. А в кінці місяця витратьте ці гроші на себе. Це і схуднення буде стимулювати, і позбавить від комплексу "шкода витрачати на себе гроші", адже вони - ваші, ви їх ЗАСЛУЖИЛИ.

Топ-10 простих лайфхаків для тих, що вічно худнуть

Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Розібратися з тим, навіщо ви худнете - без цього зміни будуть даватися важко

Почніть з простих питань: чому я хочу схуднути? Що мені заважає і чому зайва вага може бути корисною? Розібравши причини, ви зможете швидше відкинути непотрібне і підготувати грунт для прийдешніх змін.

7. Подумки почати вже в цю секунду, а не чекати чарівного понеділка

Це простіше і немає відмовок, щоб цього не робити. Після відпустки, в понеділок, в наступному місяці з'являться нові причини, щоб відкласти, перенести і скасувати. Якщо почати прямо зараз, то піде тиск від трепетного і страшного старту.

Топ-10 простих лайфхаків для тих, що вічно худнуть

Ілюстративне фото (pexels.com)

8. На перших порах худнути тільки сьогодні. Кожен новий день - ваше нове "сьогодні"

Якщо я вам скажу, що через рік ви отримаєте бажаний результат, то деякі подумають "ммм як довго, хочу швидше" і підуть шукати "чарівну пігулку" для сиюсекундного результату. Пігулки немає і через рік пошуків ви опинитеся там же, де і зараз. Але якщо діяти без глобальних тимчасових обмежень, то кожен новий день буде приносити вам плоди.

9. Не кидати, навіть якщо зриваєшся чи не бачиш результат

Все прийде, потрібно запастися терпінням. Зрив - це не кінець історії, ви всього лише запнулись, може бути впали, але як і в житті потрібно продовжувати йти.
Організм розумна і складна штука, іноді йому потрібно час, щоб перебудуватися на нову хвилю (навіть здоров'я).

Топ-10 простих лайфхаків для тих, що вічно худнуть

Ілюстративне фото (pexels.com)

10. Вводити зміни поступово

Щоб не кинути все тут і зараз, дуже важливо просуватися вперед потихеньку, крок за кроком. Множинні зміни - великий стрес, який наш організм буде заперечувати і намагатися захистити нас від нього. Тому слідом під'їдуть зриви, лінь і величезне бажання закінчити, не почавши. Не поспішайте, у кожного своя швидкість як у сприйнятті інформації, так і в скиданні ваги.

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