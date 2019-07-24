Топ-10 простих лайфхаків для тих, що вічно худнуть

Ілюстративне фото (pexels.com)

Великі зміни часто починаються з маленьких кроків

Дієтологи Катерина Кабашна і Марія Рикерт склали список простих і ефективних порад для тих, хто вже довгий час намагається схуднути або ж не знає, з чого почати. Дівчата поділилися ними на своїх сторінках в Instagram.

Слідуючи їм, ви зможете нарешті почати втрачати ненависні зайві кілограми, при цьому не голодуючи і не мучачи себе.

Топ-10 лайфхаків для тих, що худнуть:

1. Перетворити процес у гру

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Це перше, з чого потрібно почати! Правильний настрій - вже 70% успіху. Для цього, по-перше, перестаньте ХУДНУТИ, а почніть сприймати це як "рік змін", а, по-друге, ставьтеся до цього не як дорослі люди до "роботи", а як діти...до гри!⠀

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Не треба впихати всі знання "по схудненню" і робити все "ідеально"! Перше, що вам достатньо здійснити - просто з'їдати половину тієї порції, що ви їсте зараз. Цього ВЖЕ буде достатньо для старту.

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2. Принцип підміни

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А тепер напишіть ваші улюблені ласощі і, користуючись гуглом, підберіть (через риску) менш калорійну заміну. Наприклад, вершковий пломбір = ванільне морозиво, 67% майонез = 30% або соус з жовтка і сметани і т. д.⠀

Зробіть його один раз - і користуйтеся все життя!⠀



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Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Ніяких заборон або Я з'їм це завтра

Якщо шлунок наївся, а очі з'їли б ще...відкладіть це на ранок. І якщо захочете, то вранці... їжте на здоров'я! Головне - ніяких заборон, вони штовхають нас на зриви...⠀

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4. Модель кольорової тарілки

А що робити, якщо свято? А...розслаблятися! Візьміть зі столу в тарілку ВСЬОГО, але по чайній ложці. Так і ви "очима" наїстеся (обдурите мозок), і питань зайвих уникнете.

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5. Купую жир дорого!

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І ще один цікавий прийом - купувати у себе жир! Заведіть скарбничку і кладіть туди гроші за кожен пройдений день. А в кінці місяця витратьте ці гроші на себе. Це і схуднення буде стимулювати, і позбавить від комплексу "шкода витрачати на себе гроші", адже вони - ваші, ви їх ЗАСЛУЖИЛИ.

Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Розібратися з тим, навіщо ви худнете - без цього зміни будуть даватися важко

Почніть з простих питань: чому я хочу схуднути? Що мені заважає і чому зайва вага може бути корисною? Розібравши причини, ви зможете швидше відкинути непотрібне і підготувати грунт для прийдешніх змін.

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7. Подумки почати вже в цю секунду, а не чекати чарівного понеділка

Це простіше і немає відмовок, щоб цього не робити. Після відпустки, в понеділок, в наступному місяці з'являться нові причини, щоб відкласти, перенести і скасувати. Якщо почати прямо зараз, то піде тиск від трепетного і страшного старту.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

8. На перших порах худнути тільки сьогодні. Кожен новий день - ваше нове "сьогодні"

Якщо я вам скажу, що через рік ви отримаєте бажаний результат, то деякі подумають "ммм як довго, хочу швидше" і підуть шукати "чарівну пігулку" для сиюсекундного результату. Пігулки немає і через рік пошуків ви опинитеся там же, де і зараз. Але якщо діяти без глобальних тимчасових обмежень, то кожен новий день буде приносити вам плоди.

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9. Не кидати, навіть якщо зриваєшся чи не бачиш результат

Все прийде, потрібно запастися терпінням. Зрив - це не кінець історії, ви всього лише запнулись, може бути впали, але як і в житті потрібно продовжувати йти.

Організм розумна і складна штука, іноді йому потрібно час, щоб перебудуватися на нову хвилю (навіть здоров'я).



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Ілюстративне фото (pexels.com)

10. Вводити зміни поступово

Щоб не кинути все тут і зараз, дуже важливо просуватися вперед потихеньку, крок за кроком. Множинні зміни - великий стрес, який наш організм буде заперечувати і намагатися захистити нас від нього. Тому слідом під'їдуть зриви, лінь і величезне бажання закінчити, не почавши. Не поспішайте, у кожного своя швидкість як у сприйнятті інформації, так і в скиданні ваги.

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