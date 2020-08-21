Топ-10 звичок, які заважають схуднути

Чому відбувається набір ваги? Зрозуміло, що через надлишок калорій, але начебто на місці не сидите, корову не їсте, майонезом не запиваете. Може, навіть обмежуєте себе в їжі. Так чому вже треті джинси стають малі?

Звичайно, справа буває в гормонах, хворобах і порушеннях. З цим допоможе тільки лікар. Але причина може бути і в харчових звичках, які заважають вам на шляху до бажаного тіла. Списком найбільш частих таких звичок поділився дієтолог Андрій Невський.

Перевір себе!

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1. Заїдати емоції. Ласощі не вирішать проблем. Або зрозумійте це, або прибирайте все з виду в моменти стресу.

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2. Давитися їжею в гостях, щоб господиня не образилася. Ось нехай вона сама і їсть так багато. Ви наїлися і крапка.

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3. Доїдати, «щоб не пропало», в тому числі за дітьми. Ви не вважаєте доїдалки за повноцінний прийом їжі, але це ті ж продукти з тієї ж калорійністю. Їжу можна викинути, дефіцитний час минув.

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Постійно перекушувати. Спочатку зрозумійте, реальний це голод або просто дурна звичка. Якщо голод — наїдайтеся в повноцінний прийом їжі, якщо звичка... Здогадайтеся самі.

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5. Починати з солодкого. Солодке на порожній шлунок викликає різкий стрибок, а потім падіння цукру в крові. Такий атракціон посилює відчуття голоду. Не помітите, як слона з'їсте.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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6. Замінювати солодке горіхами і сухофруктами. Це як міняти шило на мило. У 100 г будь-яких горіхів більше 500 ккал, в сухофруктах поменше, але теж пристойно. А відлітають ці маленькі негідники як насіння. Так що питання ще, що буде калорійніше: тірамісу або жменька горіхів.

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7. Відпрацьовувати їжу спортом. У рідкісних випадках можна компенсувати надлишок калорій на біговій доріжці, але робити це звичкою точно не варто. Перетренованість — жахливий стрес для організму.

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8. Влаштовувати розвантажувальні дні. Ну тільки якщо отруїлися і треба почистити ШКТ. В іншому випадку голодні дні підвищать ризик зірватися у звичайні дні.

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9. Їсти з телефоном в руках або під серіал. Я знаю, що багато так роблять. Але захоплюючись і відволікаючись, ви не усвідомлюєте, що і скільки їсте.

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10. Включати алкоголь в повсякденний район. Ця звичка шкідлива не тільки для схуднення (калорійний алкоголь), але і для здоров'я в цілому.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше нутриціолог і фітнес-тренер Катерина Примакова розповіла, де можна знайти сховані калорії.