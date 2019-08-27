Їсти і не товстіти: дієтолог назвала звички струнких людей

Всьому цьому можна навчитися кожному
Популярний блогер-дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше назвала "шкідливі поради", яким не варто вірити, розповіла на своїй сторінці в Instagram, чи можливо їсти все, що хочеться, і при цьому не поправлятися. Як стверджує експерт - так, однак при цьому необхідно дотримувати деяких правил.
Дієтолог назвала їх звичками струнких людей, і впевнена, що їм цілком під силу "навчитися" кожному, хто бажає схуднути і зберегти вагу без виснажливих дієт.
Зосередьтеся на їжі.
Багато ігнорують цю пораду, але прибрати гаджети і вимкнути телевізор під час їжі допомагає їсти повільніше і не пропустити почуття насичення.
Їжте те, що смачно і хочеться.
Справа не в тому, щоб їсти одні тортики. Але я неодноразово бачу, як дівчата:
Їжте те, що любите, їжа повинна приносити задоволення!
Ілюстративне фото (unsplash.com)
Їжте фрукти!
Вже чого, а фруктів боятися не треба(і бананів теж). Замість солодкого і випадкових перекусів - вибирайте улюблені фрукти і ягоди.
Ведіть активний спосіб життя.
І справа не в спорті! Ходіть по сходах, гуляйте ввечері, беріть участь у спортивних марафонах і забігах - це цікаво!
Ілюстративне фото (unsplash.com)
Не вважайте калорії і БЖУ, якщо ви не професійний спортсмен або потребуєте спец дієти.
Ви бачили стройняшку "від природи", яка рахує калорії і ходить з вагами? Їжте різноманітно і контролюйте порції методом тарілки.
Але головний секрет - стрункі люди їдять тільки, коли голодні і не переїдають.
Ілюстративне фото (unsplash.com)
Вмійте говорити "ні" і відмовлятися від їжі.
Нагадаємо, дієтолог Олена Кален озвучила три дієвих способи, які допомагають впоратися з переїданням.
До речі, дієтолог Ольга Малишева назвала топ-10 правил для початківців, які бажають перейти на правильне харчування.