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Спалюють жир на животі: дієтологи назвали топ-7 продуктів

Lite » Краса і здоров'я 04.12.2018 - 17:05
Спалюють жир на животі: дієтологи назвали топ-7 продуктів
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Варто налягати на брокколі, курку і авокадо

Вчені відкривають все нові і нові методи боротьби із зайвою вагою. Одним з таких способів схуднення є вживання в їжу продуктів, що спалюють жир. Дієтологи розповіли, які продукти допомагають стимулювати метаболізм жиру, щоб добитися плоского живота - однієї з найбільш проблемних зон при схудненні. Про це повідомляє "Медикфорум".

Ці 7 продуктів допомагають прискорити обмін речовин, вивести з організму зайву рідину, відрегулювати процеси травлення - і в результаті стати стрункішою.

Брокколі

Відповідно до научних даних, вживання цього продукта допомагає спалювати вісцеральний жир, і саме цей тип жиру накопичується в зоні живота. Такий ефект пояснюється специфічним складом з великою кількістю кальцію, завдяки яким прискорюється процес жиросжигання.

Спалюють жир на животі: дієтологи назвали топ-7 продуктівФото: pixabay.com

 

Цибуля

Вчені радять обов'язково їсти свіжу цибулю, адже вона відрізняється багатим вмістом інуліну, який діє як пребіотик і стимулює кишкову мікрофлору.

Сьомга

В цій рибі багато вітаміну D, який стимулює сигнальні шляхи, що забезпечують активне спалювання жирових клітин.

Спалюють жир на животі: дієтологи назвали топ-7 продуктів

Фото: pixabay.com

Грецький йогурт

Він містить у собі не тільки багато кальцію, але і білка, а це головні стимулятори процесу схуднення.

Бобові

Будучи складними вуглеводами, бобові багаті розчинною клітковиною, яка сприяє більш інтенсивному спалюванню жиру в області живота.

Авокадо

За даними останніх досліджень, люди, які регулярно вживають авокадо, мають більш стрункі талії.

Спалюють жир на животі: дієтологи назвали топ-7 продуктів

Фото: pixabay.com

Куряча грудка

Біле м'ясо курячої грудки містить багато білка, воно продовжує відчуття ситості, звільняє від бажання їсти щось солодке.

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Відео: РБК-Україна

Злата Огневич назвала 5 продуктів, які повинні бути в раціоні кожної жінки Тренер "Зважених та щасливих" розвінчала 5 популярних міфів про схуднення
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