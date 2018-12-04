Спалюють жир на животі: дієтологи назвали топ-7 продуктів

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Варто налягати на брокколі, курку і авокадо

Вчені відкривають все нові і нові методи боротьби із зайвою вагою. Одним з таких способів схуднення є вживання в їжу продуктів, що спалюють жир. Дієтологи розповіли, які продукти допомагають стимулювати метаболізм жиру, щоб добитися плоского живота - однієї з найбільш проблемних зон при схудненні. Про це повідомляє "Медикфорум".

Ці 7 продуктів допомагають прискорити обмін речовин, вивести з організму зайву рідину, відрегулювати процеси травлення - і в результаті стати стрункішою.



Брокколі

Відповідно до научних даних, вживання цього продукта допомагає спалювати вісцеральний жир, і саме цей тип жиру накопичується в зоні живота. Такий ефект пояснюється специфічним складом з великою кількістю кальцію, завдяки яким прискорюється процес жиросжигання.

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Цибуля

Вчені радять обов'язково їсти свіжу цибулю, адже вона відрізняється багатим вмістом інуліну, який діє як пребіотик і стимулює кишкову мікрофлору.



Сьомга

В цій рибі багато вітаміну D, який стимулює сигнальні шляхи, що забезпечують активне спалювання жирових клітин.





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Грецький йогурт

Він містить у собі не тільки багато кальцію, але і білка, а це головні стимулятори процесу схуднення.



Бобові

Будучи складними вуглеводами, бобові багаті розчинною клітковиною, яка сприяє більш інтенсивному спалюванню жиру в області живота.



Авокадо

За даними останніх досліджень, люди, які регулярно вживають авокадо, мають більш стрункі талії.





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Куряча грудка

Біле м'ясо курячої грудки містить багато білка, воно продовжує відчуття ситості, звільняє від бажання їсти щось солодке.

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Відео: РБК-Україна