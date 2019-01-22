Як спалити 500 калорій без дієт і спортзалу: п'ять вірних способів

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нутриціолог назвала прості і всім доступні методи, які гарантовано принесуть результат

Австралійський нутриціолог Сьюзі Баррелл поділилася простими способами спалити до 500 калорій в день без дієт і особливих зусиль. За її словами, дотримуючись цих рекомендацій, можна приборкати апетит і не переживати за набрані кіло, повідомляє видання news.com.au.

Купіть стіл для стоячої роботи

На Заході така практика давно вже стала звичною. Це не означає, що треба провести на ногах весь восьмигодинний робочий день. Досить кожну годину 20 хвилин працювати стоячи – це допоможе спалити 50 калорій. Непогано!

Побільше гуляйте

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Замість того, щоб зустрічатися з друзями або колегами за чашкою кави з шматочком торта, побільше рухайтеся. Прогуляйтеся по найближчому парку або скверу, пройдіть пішки частина маршруту до кафе чи ресторану. Крім очевидної вигоди, спалених калорій, прогулянка сприяє виробленню гормонів щастя ендорфінів.

Збільште кількість білка в раціоні

Ілюстративне фото (pixabay.com)

На переварювання продуктів з високим вмістом білка, таких як пісне м'ясо, яйця, риба і молочні продукти, потрібно більше калорій, ніж для їжі, рівного об'єму, що містить жири і вуглеводи.

Так, вживаючи їжу багату білком, ви позбавляєтеся від 20-30 калорій за прийом або до 100-120 додаткових калорій на день. Крім того, білок сприяє нарощуванню м'язової маси і спалювання жиру.

Підвищіть серцеву активність

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Почати день з посильної фізичної активності - відмінний спосіб прискорити метаболізм і спалити калорії. Можливо, ви помітили, що приділяючи час вранці занять спортом, ви відчуваєте себе більш голодними, адже метаболізм збільшується в рази!

Досить 10-15 хвилин пробігтися по сходинках або влаштувати 20-30 хвилинний інтервальний біг по найближчому парку, щоб домогтися аналогічного ефекту.

Пийте холодну воду

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Так само, як ми витрачаємо більше енергії, підтримуючи стабільність температури тіла в холодних умовах, організм працює старанніше, коли ми вживаємо холодну рідину і продукти харчування.

Крім того, хороша гідратація допомагає приборкати невгамовний апетит. Для цього найкраще підійде холодна вода.

Згідно з дослідженнями, опублікованими в журналі Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, шість склянок чистої холодної води в день – оптимальна кількість рідини . Дослідники виявили, цей простий спосіб допоможе спалити 100 калорій.

Раніше тренер проекту "Зважені та щасливі" Марина Боржемская-Узєлкова розповіла, які здорові продукти харчування завжди присутні в її холодильнику.

Раніше дружина ресторатора Миколи Тищенка Алла Барановськая розповіла про непростий період схуднення після пологів, показавши вражаючі результати.

До речі, дружина Дмитра Ступки, телеведуча Поліна Логунова назвала основну помилку охочих схуднути.