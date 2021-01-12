Свіжо і спокусливо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі вчить робити легкий макіяж на кожен день

Роузі Хантінгтон-Уайтлі - модель, ікона стилю і просто бьюті-гуру, яка відмінно знає всі тенденції макіяжу. Зараз, коли весь світ закритий на локдаун, ця тема здається декому неактуальною. Але насправді навіть крапля косметики здатна змінити вас і ваш настрій, впевнена Роузі. Пробуємо повторити стильний образ від дружини Джейсона Стетхема, який тільки-тільки з'явився в її блозі.

Макіяж від Роузі допоможе зробити обличчя свіжішим (фото: instagram.com/rosiehw)

"Нанесення невеликої кількості косметики вперше за кілька тижнів створило дива в моєму настрої, я повинна сказати. Я точно виявила, що останнім часом тяжю до формули "чим менше, тим краще", але ви не можете відмовитися від відмінного кольору на губах і щоках. Цікаво дізнатися, які продукти ви використовуєте", - написала британська модель, пропонуючи фанатам обговорити новинки у своїх косметичках.

Модель на локдауні не сумує (фото: instagram.com/rosiehw)

Сама вона зупинилася на макіяжі, який візуально освіжив обличчя і допоміг зробити образ спокусливим Модель вирівняла тон обличчя, нанесла улюблені рум'яна і помаду, яка зробила губи чуттєвими та привабливими, як пелюстки квітів. Брови молода мама зробила натуральними і пухнастими, профарбувавши і зачесавши їх догори. А в макіяжі очей використовувала бронзові тіні, щипці для завивання вій і туш. Вийшло просто, але стильно!

Раніше Хантінгтон-Уайтлі показала, як зробити розкішний вечірній макіяж.