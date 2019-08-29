Стаємо стрункими без шкоди: дієтолог назвала головні помилки при схудненні

У прагненні схуднути якомога швидше і за всяку ціну ми нерідко робимо чимало помилок, деякі з яких можуть дуже негативно позначитися на здоров'ї і стані організму. Щоб їх не допускати, потрібно в першу чергу знати, яка ж лінія поведінки - неправильна. Дієтолог Олена Кален, яка раніше назвала продукти, які допоможуть жінкам зберегти красу і молодість якомога довше, розповіла на своїй сторінці в Instagram, як стрункішати без шкоди для здоров'я.

Топ-3 помилки при схудненні:

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Помилка 1

Голодування. Коли ми переходимо на воду, починаємо відволікати свої думки про їжу, тобто ігноруємо голод.

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Якщо організм відчуває голод, завжди потрібно приймати їжу. Тіло завжди сигналізує про голод в той момент, коли йому потрібні поживні речовини, коли закінчується матеріал для будівництва нових клітин.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Помилка 2

Низькокалорійна їжа. Коли замість того, щоб їсти повноцінну корисну їжу дівчина переходить на низькокалорійну в надії, що саме це допоможе їй схуднути.

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Простий приклад: подивіться на слона, він теж їсть низькокалорійну їжу. Завжди. Але щоб вгамувати голод, йому потрібно певна кількість калорій. І якщо вашому тілу потрібно, наприклад, 1000 ккал для втамування голоду, то ви все одно їх наїсте. І неважливо, що ви будете жувати.

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Ваше завдання з'їсти будь-продукт тільки, щоб втамувати голод. Саме таке харчування корисно для вашого організму.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Помилка 3

Гонитва за швидкістю зниження ваги. У кожного вона своя. Бажання скинути вагу швидше завжди йде від голови, тіло не може стрибнути вище своїх можливостей. Якщо це ігнорувати і свідомо відмовлятися від їжі, коли ви голодні, зниження ваги не відбудеться. Організм, навпаки буде накопичувати калорії.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Олена Кален озвучила три дієвих способи, які допомагають впоратися з переїданням.

Також професійний дієтолог Альбіна Комісарова поділилася порадами, як харчуватися, не додаючи у вазі.

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