Стрес і зайва вага: дієтолог навчила, як не поправитися у складний період

Дієтолог розповіла, як при стресі не поправитися
Від стресу набирають вагу! Це відбувається, коли в організмі виробляється занадто багато кортизолу - гормону стресу. Впізнати таку людину можна відразу, адже набір ваги, викликаний високим рівнем кортизолу, проявляється характерними рисами: стрункі обличчя, руки і ноги, але огрядний центр тіла. Чому і як це відбувається, а також шляхи вирішення проблеми запропонувала на сторінці в Instagram дієтолог Наталія Самойленко.
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Справа в тому, щожир з кінцівок ніби магнітом притягується до центру тіла, збільшуючи відсоток вісцерального жиру (того, що оточує внутрішні органи). Це збільшує ризики для здоров'я більше, ніж надлишок підшкірного жиру.
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Що може підвищити рівень кортизолу?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Високий кортизол змушує відчувати постійний голод і тягу до солодкого. Але "підгодовуючи" стрес солодким, ми провокуємо надмірне вироблення кортизолу. Мало того, виходить замкнуте коло - ви набираєте вагу і підвищуєте ризики розвитку цукрового діабету.
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Але кортизол не поганий гормон! Він життєво важливий: допомагає миттєво зібратися і стабілізувати організм в екстреній ситуації, активізує мозок, впливає на травлення і метаболізм, допомагає імунній системі функціонувати у відповідь на хворобу або травму. Але всьому потрібна міра!
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якщо у вас підвищений кортизол, почніть з перегляду способу життя та оточення, щоб максимально знизити ризик виникнення або розвиток ожиріння і цукрового діабету.
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Медитуйте! Вмикайте більше "спокійної" фізичної активності. Увечері ідеальні йога, пілатес, стретчінг.
Ілюстративне фото (instagram.com/samoylenko_diet)
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