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Стрес і зайва вага: дієтолог навчила, як не поправитися у складний період

Автор: Ольвія Агаркова

Дієтолог розповіла, як при стресі не поправитися

Від стресу набирають вагу! Це відбувається, коли в організмі виробляється занадто багато кортизолу - гормону стресу. Впізнати таку людину можна відразу, адже набір ваги, викликаний високим рівнем кортизолу, проявляється характерними рисами: стрункі обличчя, руки і ноги, але огрядний центр тіла. Чому і як це відбувається, а також шляхи вирішення проблеми запропонувала на сторінці в Instagram дієтолог Наталія Самойленко.

Справа в тому, щожир з кінцівок ніби магнітом притягується до центру тіла, збільшуючи відсоток вісцерального жиру (того, що оточує внутрішні органи). Це збільшує ризики для здоров'я більше, ніж надлишок підшкірного жиру.

Що може підвищити рівень кортизолу?

  • хронічні стреси
  • надмірна кількість силових навантажень
  • вживання у великих дозах кави і кофеїновмісних напоїв (кава, чай, кола, енергетики)
  • куріння
  • недосипання/ погана якість сну
  • пухлина, що провокує вироблення кортизолу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Високий кортизол змушує відчувати постійний голод і тягу до солодкого. Але "підгодовуючи" стрес солодким, ми провокуємо надмірне вироблення кортизолу. Мало того, виходить замкнуте коло - ви набираєте вагу і підвищуєте ризики розвитку цукрового діабету.

Але кортизол не поганий гормон! Він життєво важливий: допомагає миттєво зібратися і стабілізувати організм в екстреній ситуації, активізує мозок, впливає на травлення і метаболізм, допомагає імунній системі функціонувати у відповідь на хворобу або травму. Але всьому потрібна міра!

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⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо у вас підвищений кортизол, почніть з перегляду способу життя та оточення, щоб максимально знизити ризик виникнення або розвиток ожиріння і цукрового діабету.

Медитуйте! Вмикайте більше "спокійної" фізичної активності. Увечері ідеальні йога, пілатес, стретчінг.

Ілюстративне фото (instagram.com/samoylenko_diet)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тіана Фіалкова вичерпно розповіла про вітамін Д та його джерелах. Також вона уточнила, яка доза вважається профілактичною і пояснила, чому цей вітамін важливий для організму.

До речі, дієтолог Андрій Невський розвінчав топ-3 поширених міфи про обмін речовин.

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