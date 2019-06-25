Страх тренувань: експерт по схудненню розповіла, як не пасувати перед спортом

Часто відкладати тренування і навіть боятися їх почати заважають упередження та міфи, які буквально сковують тих, хто хоче скинути зайві кіло і подружитися зі спортом. Що за цим стоїть, і як подолати себе і почати займатися на сторінці в Instagram розповіла експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина.

За словами фахівця, страх тренувань багатьом заважає прийти до своєї мети і схуднути. Зазвичай за ними ховаються комплекси і побоювання, пов'язані з вагою і здоров'ям.

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Чому ми зазвичай боїмося почати тренуватися?

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Велика зайва вага



Ілюстративне фото (pexels.com) ⠀

Коли у вас зайвих 20-30 кг, то ударні тренування протипоказані! Ніякого степу, аеробіки, бігу і стрибків, тому що при великому зайвій вазі йде навантаження на суглоби і хребет. Але вихід є! Ваш вибір: йога, пілатес, стретчінг. З допомогою цих тренувань теж можна схуднути, і без шкоди для здоров'я!

Грижі, протрузії, інші проблеми зі спиною



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Якщо у вас такі проблеми - треба зміцнювати м'язовий корсет! Інакше все навантаження припадає на хребет, і з часом ситуація тільки погіршиться. Вам теж варто звернути увагу на пілатес і йогу, а також на плавання - воно відмінно розвантажує хребет. З часом можна вводити силові тренування по самопочуттю.

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Проблеми з колінними суглобами



⠀Ілюстративне фото (pexels.com) ⠀

Коліна - не перешкода для схуднення та набуття стрункої фігури! Вам не потрібен біг і присідання, а також випади з обтяженням. Зате велотренажер, аквааеробіка, лікувальна гімнастика, пілатес і йога - ваші найкращі друзі!

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Був невдалий досвід тренувань

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Якщо ви вже ходили в зал, але зірвали собі спину або заробили травму - спорт тут ні при чому! Щоб такого не відбувалося, потрібно технічно правильно виконувати вправи і брати оптимальну навантаження! Не потрібно йти на тренажер, про роботу на якому ви нічого не знаєте. А якщо займаєтеся з тренером - ви повинні бути впевнені в його кваліфікації!

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