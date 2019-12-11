Щоб не стати притулком для бактерій: Тодоренко вирішила перейти на безслизисту дієту

Тодоренко хоче на час відмовитися від споживання м'яса і мучного
Регіна Тодоренко продовжує насолоджуватись відпочинком на Балі. Зазначимо, що відома українська богер, екс-ведуча популярної програми "Орел и Решка" днями приємно здивувала шанувальників яскравою новиною - разом з Владом Топаловы і їх синочком Майклом ведуча полетіла на відпочинок на екзотичний острів. До речі, 5 грудня щасливі Тодоренко і Топалов відзначили день народження синочка - Міші виповнився рівно рік. Регіна і Влад опублікувала знімки з Майклом (хлопчика так звикли називати у сім'ї) і залишили для нього теплі слова і душевні визнання.
При цьому музиканти не поспішають закидати шанувальників фото і відео з відпочинку. Лише зрідка публікуючи оновлення.
При цьому в свіжому своєму пості з Балі Тодоренко заінтригувала прихильників бажанням перейти на новомодну останнім часом дієту - так звану безслизисту.
“#надиете Вчора прочитала статтю про те, що м'ясо і борошняне при перетравленні залишають в організмі велику кількість слизу, який подразнює стінки кишечника. Найближчі 3 тижні точно буду харчуватися фруктами, потім знову повернуся до улюбленої курці. Серед нас є лікарі, які можуть з медичної точки зору пояснити , чому саме шкідливе м'ясо і як його правильно вживати ??? Не хочеться стати притулком для злощасних бактерій", - пише Регіна, супроводжуючи свій пост тематичним фото.
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Безслизиста дієта – це раціон харчування, придуманий на початку XX століття німецьким професором Арнольдом Еретом і описаний в книзі "Цілюща система безслизистої дієти". У виданні він популярно пояснив, звідки беруться всі хвороби і довів, що людина за своєю природою не м'ясоїд, а фруктоїд.
Шанувальники телеведучої також поспішили залишити свої відгуки:
Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko
Нагадаємо, раніше Влад Топалов розповів, чим його підкорила Регіна Тодоренко.