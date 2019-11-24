Як зберегти молодість шкіри і волосся: топ-6 секретів від дієтолога

Будь-яка жінка бажає здобути перемогу над старінням і продовжити період молодості, зберегти природну красу і відстрочити появу зморшок. Здорова, підтягнута шкіра, блискуче волосся без сивини – мрія кожної представниці прекрасної статі. Дієтолог Олена Кален, яка раніше перерахувала продукти для збереження молодості, поділилася на сторінці Instagram anti-age секретами, які допоможуть довше залишатися привабливою.

Почувати себе бадьорою і енергійною, уповільнити прояви вікових змін, зберегти молодість і красу можна в будь-якому віці. ⠀

Їжте більше продуктів, багатих антиоксидантами

Зелені овочі та фрукти забезпечать організм добовою дозою антиоксидантів, подарують енергію і бадьорість на цілий день. Антиоксиданти, які ми вживаємо всередину, уповільнюють процеси старіння, причому мова йде не тільки шкіру, але і про організм в цілому. Свіжі овочі та фрукти можна знайти в будь-який сезон: наприклад, яблука, лайми, огірки, шпинат, м'ята, фенхель, ківі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ще одна можливість використовувати anti-age властивості антиоксидантів — використовувати зелений чай. Причому в боротьбі за молодість шкіри ефективний як напій із зеленого чаю, так і екстракт чаю, який можна знайти в антивікової косметики.

Вживайте продукти з жирними кислотами омега-3 — борцями за молодість

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ці кислоти сприяють регенерації клітин, підтримують еластичність і тонус шкіри, а також знижують ризик серцево-судинних захворювань.

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Найбільш багаті корисними кислотами оливкова олія холодного віджиму, морська риба, а також горіхи.

Пийте достатню кількість води

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Питна вода захищає шкіру від сухості і зневоднення, робить її сяючою, пружною, зберігає еластичність. Пити воду щодня — порада досить банальна, але дуже актуальний: чай, кава, різні солодкі і підбадьорливі напої, які ми п'ємо на бігу, стали витісняти воду з нашого щоденного раціону.

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Щоб зробити воду ще більш корисною в плані зволоження шкіри, додайте в неї скибочку лимона і сік, вичавлений зі свіжого огірка, — ваша шкіра отримає подвійну дозу зволоження!

Користуйтеся косметикою з вітамінами молодості — Е, З, ретинолом

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У професійних марок можна знайти засоби догляду з вітамінами, які можна використовувати курсом для омолоджуючого ефекту. Щоб отримати видимий ефект, вибирайте в першу чергу сироватки, а також креми і маски з вітамінами.

Використання косметики з ретинолом дає виражений anti-age ефект: підвищується тонус шкіри, поліпшується колір обличчя, зморшки стають менш глибокими.

Сироватки з вітаміном С мають потужну антиоксидантну дію. Їх можна вводити в догляд після 25 років як профілактику старіння, після 30-35 років — для стимуляції синтезу колагену, зміцнення стінок судин, боротьби з пігментними плямами.

Дотримуючись правильного харчування, не позбавляйте себе корисних речовин. Збереження стрункості та здорового ваги впливає на обмін речовин і роботу гормональної системи.

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Вкрай важливо не переїдати і є з голоду

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Додайте в свій раціон біологічно активні речовини, які не синтезуються в організмі самостійно, наприклад, омега-3 і омега-6, які містяться в рослинних оліях і жирній морській рибі. Відсутність цих речовин впливає на стан шкіри: вона стає сухою, в'ялою, втрачає пружність і раніше старіє.

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Їжте рослинні і тваринні продукти, в яких міститься бета-каротин і вітамін А — "вітамін краси". Без вітамінів групи В потерпає наша нервова система, виникає шкірний свербіж, себорея, лупа, волосся втрачає свій блиск і випадає, з'являється передчасна сивина.

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Піклуйтеся про молодість волосся

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Волосся також схильне до вікових змін: витончення, порушення структури, ламкість, втрата об'єму, вицвітання. З віком погіршується вироблення колагену, і волосся і шкіра першими страждають від нестачі цього білка.

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Використовуйте антивікові кондиціонери, маски, незмивні бальзами з позначкою "anti-age": до їх складу входять жирні кислоти, масла і колаген, які заповнюють порожнечі рідкого волосся, покращують їх структуру.

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