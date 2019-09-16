Як зберегти молодість шкіри: прості та дієві поради дієтолога

Експертами пояснила, які фактори впливають на старіння шкіри
Продовжити і зберегти молодість шкіри як можна довше – заповітна мрія будь-якої жінки. Хоч зупинить час поки не вдалося нікому, зате є можливість залишатися квітучою довгий час, якщо дотримуватися простих, але ефективних правил. Порадами про те, як це зробити поділилася в Instagram нутриціолог Лора Філіппова, яка раніше склала перелік антистрес-продуктів.
Старіння - це результат накопичення дефектів в клітинах і міжклітинному просторі. Все це виводить клітини з ладу. Старіння настає тоді, коли процеси руйнування переважають над процесами відновлення.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Це міфи: дієтолог назвала фактори, які не впливають на схуднення
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Важливий нюанс - мислення молодої людини (тому що є мислення літньої). В його основі лежить просте правило - жити сьогоденням і майбутнім, мріями і цілями, а не минулим та історіями з нього.
Нагадаємо, що дієтолог Олена Кален розповіла, як зробити живіт плоским і від яких продуктів для цього варто відмовитися.