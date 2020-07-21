Як у немовляти: 10 найкорисніших продуктів для шкіри

Дієтологи назвали 10 найбільш корисних продуктів для відновлення здорової шкіри обличчя
Щоденний макіяж, концентровані вихлопні гази, вплив ультрафіолетових променів і навіть посмішки - все це позначається на стані шкіри обличчя. Кожен з цих факторів призводить до появи різних проблем зі шкірою – гіпогідроз або утворення зморшок, поява запалень або пігментних плям. Дієтологи разом з медиками розповіли, додавання яких продуктів в раціон харчування допоможе зберегти молодість шкіри, відновити водний баланс, захистити шкіру від пігментації та мати завжди доглянутий вигляд. LITE зібрав топ-10 найбільш корисних продуктів для шкіри обличчя.
Головною помилкою при догляді за обличчям, на думку лікарів і дієтологів, є те, що 98% жінок одразу ж біжать в спеціалізовані магазини шукати "чудо-крем" для відновлення шкіри, забуваючи, що 80% нашої краси та здоров'я залежить від правильного раціону харчування. Зволоження відбувається саме зсередини, а не завдяки кремам з непідтвердженою ефективністю. Потрібні продукти, багаті елаговою кислотою, біотином, вітамінами С і Е - всі вони важливі для синтезу колагену, запаси якого з віком зменшуються.
Які продукти мають блискавичний ефект у поліпшенні стану шкіри обличчя:
Також дієтологи звернули увагу, що все це не буде працювати ефективно, якщо не знизити споживання цукру. Саме цукор сприяє погіршенню стану шкіри. Також варто відмовитися від шкідливих звичок.
Раніше дієтолог розповідала про продукти, в яких ховається прихований цукор і чому важливо від них відмовитися.