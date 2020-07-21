Як у немовляти: 10 найкорисніших продуктів для шкіри

10 найбільш ефективних продуктів для сяючої шкіри (фото: canva.com)

Дієтологи назвали 10 найбільш корисних продуктів для відновлення здорової шкіри обличчя

Щоденний макіяж, концентровані вихлопні гази, вплив ультрафіолетових променів і навіть посмішки - все це позначається на стані шкіри обличчя. Кожен з цих факторів призводить до появи різних проблем зі шкірою – гіпогідроз або утворення зморшок, поява запалень або пігментних плям. Дієтологи разом з медиками розповіли, додавання яких продуктів в раціон харчування допоможе зберегти молодість шкіри, відновити водний баланс, захистити шкіру від пігментації та мати завжди доглянутий вигляд. LITE зібрав топ-10 найбільш корисних продуктів для шкіри обличчя.

Головною помилкою при догляді за обличчям, на думку лікарів і дієтологів, є те, що 98% жінок одразу ж біжать в спеціалізовані магазини шукати "чудо-крем" для відновлення шкіри, забуваючи, що 80% нашої краси та здоров'я залежить від правильного раціону харчування. Зволоження відбувається саме зсередини, а не завдяки кремам з непідтвердженою ефективністю. Потрібні продукти, багаті елаговою кислотою, біотином, вітамінами С і Е - всі вони важливі для синтезу колагену, запаси якого з віком зменшуються.

Які продукти мають блискавичний ефект у поліпшенні стану шкіри обличчя:

Авокадо. Корисні жири живлять шкіру і не дають їй сохнути. Лютеїн і зеаксантин допомагають захиститися від ультрафіолету, а також отримати з їжі максимум вітаміну А. Зелень, помідори та солодкий перець. Багаті вітаміном С (у перці його більше, ніж в апельсині!). Також сприяють зволоженню шкіри зсередини. Лохина і зелений чай. Містять антиоксиданти, які допомагають боротися з вільними радикалами. А вони шкодять шкірі, зменшуючи її еластичність. Яйця. Колаген - це білок, і для його синтезу теж потрібен білок. А в яєчному жовтку міститься ще один важливий компонент - біотин. Чорнослив. Корисний для роботи шлунка, що теж відбивається на шкірі. Містить поліфеноли - потужні антиоксиданти, які допомагають уберегтися від УФ-випромінювання. Гранат. Крім того, що він смачний і корисний для розрідження крові, гранат містить еллагову кислоту й антоціанин, що потрібно для створення... правильно, колагену! Оливкова олія extra virgin. Містить корисні жири, які живлять шкіру і роблять її більш пружною. Жирна риба. Наприклад, лосось або сардина. Містить омега-3, що корисно не тільки для шкіри, і антиоксидант астаксантин, який допомагає зволожувати шкіру. Гіркий шоколад. Містить флавоноїди, які підвищують захист від сонця. Морква і гарбуз. Як і інші помаранчеві овочі, багаті бета-каротином, поліпшують стан шкіри.

Також дієтологи звернули увагу, що все це не буде працювати ефективно, якщо не знизити споживання цукру. Саме цукор сприяє погіршенню стану шкіри. Також варто відмовитися від шкідливих звичок.

Раніше дієтолог розповідала про продукти, в яких ховається прихований цукор і чому важливо від них відмовитися.