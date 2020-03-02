Система мінус 60: вся правда і міфи на думку дієтолога

Нещодавно консультант-дієтолог пояснила, чи такий важливий водний баланс при схудненні або необхідність випивати 2 літри в день — це всього лише міф, а тепер нутриціолог Світлана Нікітчук розкрила всі підводні камені популярної дієти Система мінус 60.

"Система харчування мінус 60 - це досить популярна дієта, придумана журналістом. Людина, яка не має нічого спільного з диєтологією і нутриціологією", - стверджує Світлана.



⠀Фото: (pexels.com)

Жінка придумала і сама схудла за цією системою, яка спрацювала для однієї конкретної людини з певними параметрами організму.

Вона заснувала її частково на базових принципах: основні прийоми їжі 3-4 рази на день, не вечеряти за 3 години до сну (але у неї це було до 6). Якщо ви лягаєте пізніше 9 – ця система вже працює не правильно. Та й взагалі, не їсти після 6 - цей міф вже давно розвіяний.



⠀Фото: (pexels.com)

Інші принципи додумала вона сама - наприклад те, що на сніданок можна їсти все, що хочеш. Але, для людей з порушенням харчової поведінки, цей вираз виглядає, як заклик до дії - вони можуть з'їсти на сніданок увесь торт. І навіть незважаючи на ранковий час, добовий перебір по калоріях буде однозначно. І що ще гірше, це просто увійде в звичку.

Фото: (pexels.com)

Далі в цій системі катастрофічно маленький вміст жирів - вона пише тільки про 1 чайну ложку рослинної олії до 2 годин дня. (Проте, вже доведено, що у жирів немає часу по вживанню - вони потрібні нам завжди). Це другий за важливістю для організму компонент і він повинен бути присутнім в кожному прийомі їжі. В цій системі відбувається конкретне його обмеження. Що погано позначиться на здоров'ї.

Складається враження, що ця система - солянка з різних мифных дієт з Інтернету.

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У ній також застосовується принцип дієтичного стола №5 - їсти тільки печене, на пару і тушковане. Це не погано, але може швидко набриднути.

Фото: (pexels.com)

І на додаток роздільне харчування - м'ясо роздільно з крупами і тд. Хоча це теж вже розвіяний міф, людина буде худнути також добре і без роздільного харчування, так як у нас всі три ферменти для розщеплення жирів, білків і вуглеводів виробляються одночасно.

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Макарони раз в тиждень - це теж помилкова думка, так як хороші макарони з твердих сортів пшениці прирівнюються за кбжу до крупі.

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Все начебто не таке страшне, і не таке погане – але, вся її система складається з міфів з інтернету, які до того ж вже давно розвінчані.

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З плюсів можна відзначити тільки прийоми їжі 3-4 рази на день, способи приготування і відмова від цукру.

Крім того, дієтолог нещодавно озвучила список продуктів, які не можна поєднувати при схудненні.