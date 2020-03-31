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Сила природи: диво-маска, яка поверне до життя ваше волосся

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Кокосове масло відмінно зволожує волосся, роблячи його м'яким і слухняним

Бажання кожної жінки мати розкішні локони дуже зрозуміле, проте в цій гонці більшість з нас забувають про прості і природні речі, купуючи дорогі і небезпечні засоби по догляду за волоссям з агресивними хімікатами. Чому б просто не використовувати кокосове масло для догляду за нашими локонами? Б'юті-блогер Марина, яка раніше розповіла про порятунок для сухого волосся на Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася рецептом ефективної маски, яка поверне до життя ваше волосся.

Сьогодні кокосове масло проходить друге народження в якості відмінного б'юті-засобу по догляду за тілом і волоссям. В ті часи, коли жінки для відновлення волосся мали тільки натуральні масла і екстракти, масло кокоса вважалося продуктом краси. Але з розвитком хімічної промисловості силікони і мінеральні масла поступово захопили ринок, показуючи добре помітний і швидкий ефект. Однак, хімічні компоненти дають лише тимчасове поліпшення, в гіршому випадку – шкодять нашому волоссю. Це змушує багатьох повертатися до натуральних інгредієнтів, унікальна цінність яких стала зрозуміла тільки зараз.

Кокосове масло - справжня комора насичених жирних кислот і тригліцеридів, завдяки чому воно швидко вбирається в шкіру голови, глибоко проникаючи в коріння волосся і доставляючи до них живильні речовини, захищає від шкідливих факторів навколишнього середовища, відмінно зволожує волосся, роблячи його м'яким і слухняним.

Ілюстративне фото (pexels.com)


ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • Натуральний йогурт-2 ст. л.
  • Кокосове масло 2 ст. л.
  • Сік алое 2 ч. л.
  • Ефірне масло ялівцю або сосни 4 краплі.


Кокосове масло слід розтопити на водяній бані до рідкого стану. Всі компоненти змішати до однорідної маси.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Маску нанести на сухі коріння і всю довжину волосся, утеплити голову. Після закінчення 30 хвилин, голову помити звичайним для вас способом.

Якщо тип волосся - жирний, пропорції маски слід зменшити та наносити тільки на кінчики, щоб запобігти їх ламкості.

Застосування: 1 раз на тиждень.
Курс: 2 місяці.

Щоб волосся придбало здоров'я і красу, стало життєвим та слухняним, як і в будь-якій процедурі по догляду за собою, необхідний регулярний підхід.


Ілюстративне фото (pexels.com)

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася особистими лайфхаками по догляду за шкірою.

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