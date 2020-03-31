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Сила природи: диво-маска, яка поверне до життя ваше волосся

Lite » Краса 31.03.2020 - 08:37
Сила природи: диво-маска, яка поверне до життя ваше волосся
Ілюстративне фото (pexels.com)

Кокосове масло відмінно зволожує волосся, роблячи його м'яким і слухняним

Бажання кожної жінки мати розкішні локони дуже зрозуміле, проте в цій гонці більшість з нас забувають про прості і природні речі, купуючи дорогі і небезпечні засоби по догляду за волоссям з агресивними хімікатами. Чому б просто не використовувати кокосове масло для догляду за нашими локонами? Б'юті-блогер Марина, яка раніше розповіла про порятунок для сухого волосся на Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася рецептом ефективної маски, яка поверне до життя ваше волосся.

Сьогодні кокосове масло проходить друге народження в якості відмінного б'юті-засобу по догляду за тілом і волоссям. В ті часи, коли жінки для відновлення волосся мали тільки натуральні масла і екстракти, масло кокоса вважалося продуктом краси. Але з розвитком хімічної промисловості силікони і мінеральні масла поступово захопили ринок, показуючи добре помітний і швидкий ефект. Однак, хімічні компоненти дають лише тимчасове поліпшення, в гіршому випадку – шкодять нашому волоссю. Це змушує багатьох повертатися до натуральних інгредієнтів, унікальна цінність яких стала зрозуміла тільки зараз.

Кокосове масло - справжня комора насичених жирних кислот і тригліцеридів, завдяки чому воно швидко вбирається в шкіру голови, глибоко проникаючи в коріння волосся і доставляючи до них живильні речовини, захищає від шкідливих факторів навколишнього середовища, відмінно зволожує волосся, роблячи його м'яким і слухняним.

Сила природи: диво-маска, яка поверне до життя ваше волосся

Ілюстративне фото (pexels.com)


ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • Натуральний йогурт-2 ст. л.
  • Кокосове масло 2 ст. л.
  • Сік алое 2 ч. л.
  • Ефірне масло ялівцю або сосни 4 краплі.


Кокосове масло слід розтопити на водяній бані до рідкого стану. Всі компоненти змішати до однорідної маси.

Сила природи: диво-маска, яка поверне до життя ваше волосся

Ілюстративне фото (pexels.com)

Маску нанести на сухі коріння і всю довжину волосся, утеплити голову. Після закінчення 30 хвилин, голову помити звичайним для вас способом.

Якщо тип волосся - жирний, пропорції маски слід зменшити та наносити тільки на кінчики, щоб запобігти їх ламкості.

Застосування: 1 раз на тиждень.
Курс: 2 місяці.

Щоб волосся придбало здоров'я і красу, стало життєвим та слухняним, як і в будь-якій процедурі по догляду за собою, необхідний регулярний підхід.

Сила природи: диво-маска, яка поверне до життя ваше волосся
Ілюстративне фото (pexels.com)

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася особистими лайфхаками по догляду за шкірою.

Мус для обличчя, який швидко омолодить шкіру: готуємо вдома Порятунок для сухого і ламкого волосся: рецепт ефективної маски
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