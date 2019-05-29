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Секрети схуднення: дієтолог розвінчала головні міфи про жироспалювання

Lite » Краса 29.05.2019 - 12:26
Секрети схуднення: дієтолог розвінчала головні міфи про жироспалювання
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Катя Медушкина розповіла, що дійсно допоможе прибрати зайвий жир

Навколо того, як найкраще можна спалити зайвий жир і підтягти фігуру, ходить чимало міфів. Експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина вирішила розвінчати основні з них, а також розповісти, що дійсно буде ефективним, щоб запустити жироспалювання. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Топ-3 міфу про жироспалюванні:

Міф 1: Жироспалювальні тренування - це тільки кардіонагрузки.

Правда:
Жир спалюється при будь-яких навантаженнях і при кардіонагрузках, і при силових. Але є різниця. На кардіо спалюється більше жиру безпосередньо під час тренування - через окислювальні процеси. При цьому не можна ставити відразу високу інтенсивність: ви змушуєте працювати серце на знос, а не втрачаєте жир. Аеробний ліполіз – це низько - і середньоінтенсивне кардіо протягом довгого часу.

Перевага силових занять - в розкрученому "рваному" серцевому ритмі. Завдяки цьому жироспалювання триває і після тренування, плюс організм бере більше енергії на відновлення.

Секрети схуднення: дієтолог розвінчала головні міфи про жироспалювання

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Міф 2. Що я їм – неважливо, важливо – скільки калорій я з'їм.

Правда:
Ще раз не полінуюся повторити те, що стільки разів казала. Дефіциту калорій потрібно досягати збалансованим раціоном. 1800 калорій, спожитих в шоколадках або в продуктах ПП – не одне і те ж! Нестача макро - та мікроелементів загрожує нестачею енергії, втратою м'язів і "ваговим плато". Не кажучи вже про те, що почуття голоду на "шоколадному пайку" просто не дасть вам утриматися в рамках дефіциту, і через кілька днів ще одна "дієта" відправиться на звалище історії.

Секрети схуднення: дієтолог розвінчала головні міфи про жироспалювання

Ілюстративне фото (pexels.com)

Міф 3. Спортивні жироспалювателі – гарант успіху.

Правда:
У таблеток та інших Бадів, які прискорюють обмін речовин, знижують апетит, а за деякими даними навіть забирають на Місяць, на ділі мізерна ефективність. В день ви можете худнути максимум на 100 г жиру (при дефіциті калорій в 20% і тренуваннях з втратою 500-600ккал). Виходить, що заявлені виробниками "+10% до жіроспалювання" допоможуть втратити максимум ще +10 г жиру.

В обмін на це з 1 порції пігулок ви отримуєте навантаження на серце, рівне 4 чашкам міцної кави! "Бонус": як тільки перестанете їх пити, вага тут же повернеться, якщо ви продовжуєте харчуватися неправильно.

Секрети схуднення: дієтолог розвінчала головні міфи про жироспалювання

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

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