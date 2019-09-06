Як зрушити вагу з мертвої точки: поради дієтолога

За 3 місяці без напрягу скинула 8 кг, а тепер більше місяця тупцюю на одній позначці...Вже місяць дотримуюся здорового харчування, ходжу в басейн, а вага ніяк не йде...Знайома ситуація? Дієтолог Наталія Кошкіна, яка раніше розповіла, як схуднути і утримати вагу, поділилася на своїй сторінці в Instagram рекомендаціями, як же зрушити вагу з мертвої точки.



Експерт зазначила, що це називається вагове плато. Коли бачиш застиглу цифру на вагах, руки опускаються. Важливо зрозуміти, що плато – така ж частина процесу жироспалювання, як відновлення і відпочинок – частина тренувального процесу.



Так що не панікуйте завчасно. Відсутність результату 2-3 тижні – це ОК. Якщо ж ви стараєтеся більше місяця, а вага і нині там, настав час внести коригування.

Записуйте все, що їсте і п'єте протягом 1-2 тижнів.

Це допоможе зрозуміти, скільки ви їсте насправді. А то відкусили тут, відкусили там, доїли за дитиною, - ви можете не помічати цього, а калорії цокають!

Ілюстративне фото (pexels.com)

Коректуйте харчування по мірі зміни ваги.

Ваша потреба в калоріях змінюється у міру зміни ваги. Те, скільки ви їли на початку шляху, може бути більше, ніж вам потрібно зараз.

По-чесному оцініть, як ви харчуєтеся у вихідні.

Можливо, ви тримаєтеся весь тиждень, а у вихідні пускаються у всі тяжкі?

Ілюстративне фото (pexels.com)

Міняйте тренувальне навантаження по мірі того, як міцніє ваше тіло.

Збільшуйте вагу, кількість повторів, інтенсивність – тоді тренування будуть ефективні.

Збільште нетренувальну активність.

Скільки ви рухаєтеся, якщо не вважати тренувань? Скільки кроків в день? Намагайтеся всіма способами збільшити цю статтю витрати енергії. У активних людей на неї припадає до 50% добової витрати!

Ілюстративне фото (pexels.com)

Поліпшіть сон і навчитеся управляти стресом.

Недолік сну і стрес збільшують голод і харчову залежність. Все це відбувається на тлі підвищення кортизолу, який ускладнює жироспалювання.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Чергуйте періоди/дні більш високого і низького споживання калорій.

Так ви обдурите" свій організм, і він не сповільнить метаболізм.



Вам не потрібно міняти відразу все і відразу. Виберіть щось 1, спостерігайте і потім переходьте до наступного. Дайте своєму тілу адаптуватися до змін. Наберіться терпіння і продовжуйте!

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