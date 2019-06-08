Як не рахувати калорії і стрункішати: поради дієтолога

Майже всі дієтологи і системи схуднення запевняють, що для того, щоб схуднути, необхідно рахувати калорії всього з'їденого і вкладатися у встановлені собі рамки. Однак професійний дієтолог Джанкулієва з цим не згодна, вона вважає, що бути струнким і здоровим можна без підрахунку калорій. Що для цього потрібно робити, вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Дотримуючись цих порад, ви зможете схуднути і підтримувати хорошу форму без щоденників харчування і болісних підрахунків.

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Навчіться насолоджуватися їжею, не відволікаючись на гаджети, пориньте в процес, їжте усвідомлено. Пам'ятайте, що перетравлювання їжі починається з погляду, коли ви бачите красиво оформлену тарілку з вашою улюбленою їжею, нейрони дадуть сигнал, що можна виробляти травний сік і поки їжа дійде до шлунка, там вже всі бійці будуть готові до роботи і не стане розвиватися гіпоацидність або брак ферментів. Всі компоненти їжі будуть засвоюватися добре, і тоді мозок, сам дасть сигнал СТОП.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Пережовуйте ретельно кожен шматочок їжі. Амілаза слини - це перший травний фермент, з якою стикається їжа і вона розщеплює крохмаль. У поспіху, не пережовуючи, ви перериваєте природний процес перетравлення їжі, вся навантаження піде на ваш шлунок і він може не впоратися з цим. Неперетравлені шматки їжі почнуть бродити, гнити, що призведе до зростання патогенної мікрофлори, а там і до ожиріння не далеко.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Харчуйтеся натуральною їжею наскільки можливо: овочі, зелень, фрукти, ягоди, горіхи, риба, м'ясо - бажано домашнє. Чому домашнє? Тому що, в більшості випадків магазинне м'ясо напхане антибіотиками, що теж погано впливає на мікрофлору.

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Дотримуйтесь принципу 80/20, де 80% це натуральна, природна їжа, а 20% готова продукція, але з хорошим складом, без незрозумілих компонентів. Нехай надалі це перетвориться на 90/10.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Не обманюйте себе, кажучи: "ГОЛОВНЕ ВКЛАСТИСЯ В КАЛОРАЖ, А ЇСТИ МОЖНА ВСЕ". До мене на консультацію приходять дівчата, які не відмовилися від харчового сміття, але їли строго по калоріях. У підсумку, гормональні збої, порушення епітелію кишечника через яку почалася анемія, проблеми з шкірою.

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Думайте про якість, а не про кількість. У вашому раціоні повинні бути і жири, і білки, складні вуглеводи, клітковина.

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Не забувайте про воду! Якщо пити достатню кількість води (30 мл на кг), організм не буде плутати сигнали спраги і голоду.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, фахівець з харчування та Аюрведи Валентина Івушкина розповіла, як правильно їсти фрукти влітку.

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова дала поради, як харчуватися правильно і недорого.