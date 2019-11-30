Поширені помилки тих, що худнуть: корисна шпаргалка від дієтолога

Про правильне схуднення створено безліч міфів. Часто вони заводять нас у глухий кут і збивають з пантелику. Дієтолог Крістіна Шереметьєва, яка раніше розповіла, як впоратися з вечірнім апетитом, опублікувала на своїй сторінці в Instagram корисну шпаргалку, яка допоможе вам рухатися до своєї стрункості, не допускаючи помилок.

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Експерт запропонувала розібратися в основних помилках, які заважають нам досягти мети і знайти гарну фігуру.

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1. Геть перфекціонізм

Одна з причин розчарувань при схудненні – бажання прийти до ідеальної ваги прямо тут і зараз. Такі вимоги висувають перфекціоністи. Всяка можливість помилки для них виключена. І якщо раптом відбувається якийсь зрив або відхилення від придуманого ними самими курсу, всі старання відразу ж перекреслюються. Замість того, щоб виправити помилку і продовжити рухатися до первісної мети, перфекціоніст повертається до початкової точки відліку. Але зриви і помилки – це нормально в процесі схуднення, тому що ми поки ще тільки вчимося культури правильного харчування.

Якщо 80% часу ви все робите правильно, то решта 20% вже не грають особливого значення. Дозвольте собі бути неідеальною, але завжди виправляйте свої помилки і рухайтеся далі.

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2. Вага – не головний показник

Вага – поняття відносне. Якщо вона стоїть на місці або навіть навпаки зростає, це ще не означає, що ви щось робите неправильно. На вагу впливає кількість і якість їжі, з'їдене напередодні ввечері, кількість випитої води, день менструального циклу.

На початку схуднення ми втрачаємо зайву рідину, йдуть набряки. Тому нам здається, що ми активно худнемо. Розтопити жирову тканину набагато складніше. А якщо ми паралельно худнемо і набираємо м'язову масу, вага може стояти або зростати, тому що м'язи важать важче, ніж жир., але при цьому явно йдуть обсяги.

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На вагу впливають і набряки. Вони можуть з'явитися через неправильний прийом води, стресу (підвищується гормон кортизол, що провокує затримку води), випитого алкоголю або з'їденої сильно солоної їжі, малої рухливості і застою лімфи. Вимірюйте результати по старим речам, заміряйте обсяги гнучким метром. Так ви побачите більш об'єктивну картинку.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_kristina)

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