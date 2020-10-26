Психологічний імунітет: дієтолог розповіла, як змінити режим і схуднути

Спеціаліст назвала топ-3 важливих правила здорового і комфортного схуднення
Цейтнот на роботі, маса домашніх справ, тотальна нестача часу на сон і на себе та постійні обіцянки почати нове життя з понеділка перетворюються в замкнуте нерозривне коло. Емоційне і фізичне виснаження веде не тільки до зайвої ваги, але і проблем зі здоров'ям – як фізичних, так і психологічних. Як же виправити ситуацію? Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Ольга Безугла.
Ми постійно кудись поспішаємо, хочемо все встигнути, причитаем, що мало годин у добі, загалом поспішаємо жити, а життя вносить свої корективи! І деколи обставини дають нам можливість трохи пригальмувати з цим, чи без тебе тебе ж і гальмують! І що далі? Далі або нічого, і в підсумку знову по колу, або почати щось робити для себе.
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Починати потрібно з неділі, а не щось впроваджувати в понеділок. Це складний день і ми підсвідомо складні речі залишаємо до понеділка, а тут все повинно бути просто і легко.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Так, дієтолог запропонувала топ методик для підвищення психологічного імунітету:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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