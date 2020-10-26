Психологічний імунітет: дієтолог розповіла, як змінити режим і схуднути

Цейтнот на роботі, маса домашніх справ, тотальна нестача часу на сон і на себе та постійні обіцянки почати нове життя з понеділка перетворюються в замкнуте нерозривне коло. Емоційне і фізичне виснаження веде не тільки до зайвої ваги, але і проблем зі здоров'ям – як фізичних, так і психологічних. Як же виправити ситуацію? Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Ольга Безугла.

Ми постійно кудись поспішаємо, хочемо все встигнути, причитаем, що мало годин у добі, загалом поспішаємо жити, а життя вносить свої корективи! І деколи обставини дають нам можливість трохи пригальмувати з цим, чи без тебе тебе ж і гальмують! І що далі? Далі або нічого, і в підсумку знову по колу, або почати щось робити для себе.

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Починати потрібно з неділі, а не щось впроваджувати в понеділок. Це складний день і ми підсвідомо складні речі залишаємо до понеділка, а тут все повинно бути просто і легко.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так, дієтолог запропонувала топ методик для підвищення психологічного імунітету:

упорядкувати своє харчування, прибрати зайві "перекусони", "закусони", і інші варіанти придушення нудьги. Вашому організму шалено важливі паузи між прийомами їжі, це важливо і для ваших гормонів, які теж впливають на набір ваги, паузи важливі не тільки в їжі. Але і в інформаційнійному навантаженні з новин, соцмереж і т. д.

налагодити свій сон. Режим роботи не дає можливості нам спати достатню кількість часу (епідемія недосипання). А зв'язок сну і зайвоъ ваги шалено важлива, сюди ж - зв'язок наших емоцій і кортизолу: лягаємо раніше спати - худнемо - менше на ніч новин.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

фізична активність. Так, ми рухаємося набагато менше, і від цього теж частина проблем ! Спорт повинен бути в задоволення. Знайдіть для себе оптимальний варіант, ходьба, плавання, підйом по сходах Вашого будинку на 16 поверх - теж відмінний варіант. Важливо, щоб вона була.

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