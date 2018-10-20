Продовжать життя і запобіжать онкологію: експерти розповіли про користь популярних зимових цитрусових

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Цитрусові багаті вітаміном С і антиоксидантами

Суспільству давно відомо, що для здоров'я треба вживати в їжу фрукти. Вони багаті вітамінами і дають хороші переваги для здоров'я. Щоб істотно продовжити життя потрібно щодня з'їдати як мінімум один цитрусовий. Про це повідомляє портал "MedikForum".

Фото: Апельсини (DoctorFM.ru)

Знамениті дієтологи Сара Брюер і Джульєтта Келлоу стверджують, що кислі цитрусові: апельсини, лимони та грейпфрути містять багато вітаміну С, а саме він важливий для більш міцного імунітету, а ще вони допомагають запобігти появі серцевих захворювань, раку і деменції.

Брюер і Келлоу поділилися результатами досліджень. В експериментах брало участь 115 осіб (вони їли різну кількість цитрусових) і по закінченню їх були зроблені приголомшливі висновки. У людей, що вживали в їжу багато цитрусових, знизився ризик виникнення інсульту на 35%, в той час , як у тих, хто їх їв мало ризик інсульту знизився всього на 28%.

Крім того, є дані про те, що вживання цитрусових фруктів на 40-50% може знижувати ризик розвитку онкологічних хвороб - раку стравоходу, рота, гортані, горла і шлунка.

В улюблених багатьма апельсинах і мандаринах міститься понад 170 різних сполук, які відмінно справляються із запаленнями, а також багато гесперидину, який чистить судини від зайвого холестерину і постачає організм бета-криптоксантином – компонентом, що поліпшує стан легенів.

З корисних властивостей цитрусових плодів ще відзначається багате вміст антиоксиданту лікопіну. Лимони і лайми, за словами експертів, корисні для зміцнення серцевого м'яза.

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Відео: РБК-Україна