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Як продовжити життя після інфаркту: вчені дали поради людям з хворим серцем

Lite » Краса і здоров'я 21.10.2018 - 22:38
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Повідомляється, що головним профілактичним засобом виступає спорт

Вчені з Університету Альберти в Едмонтоні, Канада, провели дослідження, яке довело, що для продовження життя людей, які пережили інсульт або інфаркт, необхідно кожні 20 хвилин відчувати легку фізичну активність. Щоденні вправи повинні тривати не менше семи хвилин. Такий висновок вони опублікували в своїй доповіді, передає EurekAlert.

В якості легкої фізичної активності може виступати просто ходьба по кімнаті, невелике прибирання (наприклад, миття посуду), прогулянка в магазин. Якщо дотримуватися такого графіка активності можна спалювати за день приблизно 770 кілокалорій і почувати себе нормально.

Це показав експеримент за участю більше 100 людей з коронарною недостатністю. Всі добровольці носили годинники-браслети, стежили за їх рівнем активності. Отримані дані були проаналізовані фахівцями. Вчені нагадали, що збільшення фізичного навантаження значно знижує ймовірність появи проблем з серцем. Причому починати активно рухатися не пізно в будь-якому віці - однак, чим раніше, тим краще.

Сидячий спосіб життя веде до поступового набору холестерину. Його відкладення на стінках артерій небезпечно як для здорової людини, так і для "сердечника", так як підвищує ризик повторного інфаркту або інсульту.

Нагадаємо, що вчені розповіли, як побутові чистячі засоби впливають на ожиріння у дітей.

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Відео: (video.rbc.ua)

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