Як продовжити молодість і відстрочити старіння: практичні поради нутриціолога

Нутриціолог поділилася азами тіломірної теорії старіння
Як можна довше виглядати молодо і свіжо, залишатися активною і енергійною мріє кожна. Тільки щоб відсунути старіння і втілити мрію в життя треба дуже постаратися. Про те, як це зробити розповіла в Instagram нутриціолог Світлана Нікітчук.
Фахівець познайомила з тіломірною теорією старіння. У 60-х роках було встановлено, що людські клітини мають межу поділу. А при діленні клітини коротшають кінцеві ділянки хромосом – теломери. (Хромосоми знаходяться в ядрі клітин і містять генетичну інформацію).
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У 1987 році було виявлено фермент, який сприяє відновленню довжини теломер. Цей фермент отримав назву Теломераза.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Які ж чинники сприяють вкорочення довжини теломер і відповідно сприяють старінню організму?
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На вкорочення теломер впливають:
Як збільшити активність теломер і допомогти продовжити нашу молодість?
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Довші теломери у активних людей, ніж у тих, хто веде малорухливий спосіб життя. Фізична активність знову ж таки є непорушною основою здоров'я.
Теломери у жінок, які страждають ожирінням коротше, ніж у струнких. Ожиріння є фактором ризику передчасного старіння. Завдання №1 досягти клінічно значущого зниження маси тіла – 10% від початкової.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Для підтримки нормальної роботи фермена теломерази необхідно:
Нагадаємо, що раніше вчені назвали відомий фрукт, який допомагає боротися з мімічними зморшками.
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