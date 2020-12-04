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Як продовжити молодість і відстрочити старіння: практичні поради нутриціолога

П'ятниця 04 грудня 2020 14:34
Як продовжити молодість і відстрочити старіння: практичні поради нутриціолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Нутриціолог поділилася азами тіломірної теорії старіння

Як можна довше виглядати молодо і свіжо, залишатися активною і енергійною мріє кожна. Тільки щоб відсунути старіння і втілити мрію в життя треба дуже постаратися. Про те, як це зробити розповіла в Instagram нутриціолог Світлана Нікітчук.

Фахівець познайомила з тіломірною теорією старіння. У 60-х роках було встановлено, що людські клітини мають межу поділу. А при діленні клітини коротшають кінцеві ділянки хромосом – теломери. (Хромосоми знаходяться в ядрі клітин і містять генетичну інформацію).

У 1987 році було виявлено фермент, який сприяє відновленню довжини теломер. Цей фермент отримав назву Теломераза.

Як продовжити молодість і відстрочити старіння: практичні поради нутриціолога
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Які ж чинники сприяють вкорочення довжини теломер і відповідно сприяють старінню організму?

На вкорочення теломер впливають:

  • Гіпертонічна хвороба.
  • Інсулінорезистентність
  • Хронічний стрес
  • Ожиріння
  • Хронічні інфекції гальмують активність теломерази
  • Гіперглікемія (збільшення цукру в крові) і цукровий діабет

Як збільшити активність теломер і допомогти продовжити нашу молодість?

Довші теломери у активних людей, ніж у тих, хто веде малорухливий спосіб життя. Фізична активність знову ж таки є непорушною основою здоров'я.
Теломери у жінок, які страждають ожирінням коротше, ніж у струнких. Ожиріння є фактором ризику передчасного старіння. Завдання №1 досягти клінічно значущого зниження маси тіла – 10% від початкової.

Як продовжити молодість і відстрочити старіння: практичні поради нутриціолога
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для підтримки нормальної роботи фермена теломерази необхідно:

  • Отримувати вітаміни групи В, особливо вітаміни В9, В12, які залучені до механізми, що забезпечують стабільність теломер.
  • Для функціонування багатьох ферментів, залучених до копіювання і відновлення ДНК, для збереження теломер необхідний мікролемент - Mg. Цікаво зауважити, що тільки 25% людей мають нормальний рівень магнію. Щоденна добова норма 400 на добу.
  • Вітамін D – сприяє відновленню довжини теломер. Норма для дорослих з надмірною масою тіла 2 000 МО (при відсутності дефіциту).
  • Ресвератрол – рослинний компонент, який стимулює активність теломерази. Ресвератрол активує теломеразу в нормальних клітинах та блокує поділ пухлинних клітин (експериментальне дослідження).

Нагадаємо, що раніше вчені назвали відомий фрукт, який допомагає боротися з мімічними зморшками.

До речі, експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина розповіла, як позбутися від проявів варикозу і провести їх профілактику.

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