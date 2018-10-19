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Презерватив майбутнього: вчені змогли удосконалити популярний метод контрацепції

Lite » Краса і здоров'я 19.10.2018 - 15:50
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Нову формулу випробували на групі добровольців

Вчені з Бостонського університету створили спеціальне покриття, яке зможе зробити презервативи більш досконалими виробами. Про це повідомляється в журналі  Royal Society Open Science, передає N+1.

Фахівці змогли вирішити проблему нестачі змазки і тертя, що виникає при використанні презерватива. Для цього вони створили спеціальне покриття, яке знижує коефіцієнт тертя при контакті з водою за рахунок гідрофільних полімерів.

Для експерименту вчені покрили новою сумішшю звичайні латексні презервативи. Для перевірки слизькості їх терли по поліуретановій поверхні, покритій водою, зі швидкістю 22 міліметра в секунду під нормальним тиском 78 кілопаскалей.

Також для порівняння вчені терли і звичайний латекс, а також латекс, покритий лубрикантом на водяній основі. З'ясувалося, що презервативи з новим розчином більш слизькі і не втрачають цю властивість з часом.

Також був проведений експеримент з добровольцями, яким дали оцінити всі три варіанти продукції. 85% учасників відзначили, що модифіковані презервативи є найбільш слизькими, а 73% повідомили, що готові їх використовувати під час інтимної близькості.

Автори дослідження заявили, що їм вдалося створити презерватив нового покоління, який залишається слизьким без додаткових коштів за рахунок гідрофільних полімерів з водним середовищем.

Проте вчені попередили, що незважаючи на своє вдосконалення, і докази того, що такий презерватив прослужить довше, використовувати його кілька разів не можна.

До речі, раніше ми писали про те, що Супрун розвінчала міф про корисність лука проти грипу.

А також ми повідомляли про те, що вчені створили особливу вакцину від куріння.

Відео: РБК-Україна

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