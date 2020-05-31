Припиніть в це вірити! Топ-6 популярних міфів про схуднення

У міфах Стародавньої Греції описано 12 подвигів Геракла, а на просторах інтернету можна зустріти 1000 і 1 міф про схуднення. Сертифікований нутриціолог і фітнес тренер Олена на своїй сторінці в Instagram рознесла в пух і прах найпоширеніші міфи про дієти та харчування.

Топ-6 міфів про зниження ваги, яким не варто вірити:

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1. Після схуднення вага обов'язково повернеться. Якщо три дні ти сиділа на кефірі, то 99% так, вага повернеться, тому що пішла вода. А якщо це був дефіцит калорій і тренування, то цей міф лопається як мильна бульбашка. ⠀

2. При схудненні потрібно вибирати тільки знежирені продукти, так як у них менше калорій. Але потрібно враховувати той факт, що знежирені продукти позбавлені нормального смаку, і виробники компенсують це цукром.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Не можна пити під час їжі. А я скажу, що можна. Вода практично ніяк не впливає на засвоювання їжі і майже відразу йде в 12персну кишку.

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4. Ананас спалює жир. Жоден фрукт не спалює жир. Це виверт маркетологів. Спалюють Жир тренування і дефіцит калорій.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Потрібно зважуватися кожен день. Навіть якщо у вас введена ця звичка, потрібно особливу увагу приділяти вимірами. М'язи важче жиру, тому вага - не завжди головний орієнтир.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

6. Щоб схуднути, треба харчуватися продуктами з негативною калорійністю. Кожен продукт містить калорії, але ні на один продукт шлунок не витрачає більше енергії, ніж в самому продукті. Насправді, витрачається не більше 35% від калорійності продукту.

Раніше дієтолог Безугла Ольга розповіла, чи потрібно скрупульозно рахувати калорії, щоб схуднути.